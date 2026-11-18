Kyjev, který se od února 2022 brání ruské invazi, nyní útok na ruskou energetickou infrastrukturu zintenzivnil.
Za posledních 20 dní podle odhadů objem zpracování ropy v ruských rafineriích klesl na 400 tisíc tun denně, což odpovídá zhruba třem milionů barelů, ze 700 tisíc tun denně na konci října.
Rusko se již dříve v některých regionech potýkalo s nedostatkem pohonných hmot a bylo rovněž nuceno omezit vývoz. Snížení objemu zpracování ropy by mohlo vést k dalšímu napětí na globálních trzích s palivy a Rusku by potenciálně zkomplikovalo plnění dohody o vývozu nafty do Spojených států.
Kyjev chce údery na rafinerie a další ropná zařízení narušit zásobování ruské armády pohonnými hmotami a omezit příjmy Moskvy z vývozu ropy, které jsou důležité pro financování války.
Ukrajina také věří, že nespokojenost lidí v Rusku s nedostatkem paliv by mohla pomoci přinutit vládu prezidenta Vladimira Putina jednat o ukončení války.
Americký prezident Donald Trump, který se snaží zprostředkovat ukončení války, ukrajinské údery na rafinerii kritizuje. Podle něj vedou k celosvětovému zdražení paliv.
Zastavení bojů Kreml podmiňuje tím, že Ukrajina vydá Rusku celý Donbas včetně území, která ruská armáda nedokázala od roku 2022 obsadit. Kyjev to odmítá a navrhuje zastavit boje na současné linii fronty.