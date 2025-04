Podepište, nebo se vraťte domů, tlačí USA opět Ukrajinu do přijetí dohody naslepo

Autor: Lidovky.cz , ČTK

Ukrajina by mohla během 24 hodin podepsat s USA dohodu o americkém podílu na svém nerostném bohatství, uvedl ve středu ukrajinský premiér Denys Šmyhal. Krok by díky posílení hospodářského partnerství mohl být vzpruhou americké podpory Kyjevu. Podle listu Financial Times nicméně dohoda na poslední chvíli narazila na problémy a její podpis není jistý.