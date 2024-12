V horách u Barcelony tragicky zahynul zakladatel módních obchodů Mango

V horách nedaleko Barcelony v sobotu tragicky zahynul španělský podnikatel a zakladatel řetězce obchodů s módním oblečením Mango Isak Andic. Podle místních médií po poledni uklouzl a spadl do rokle. Andic, jemuž bylo 71 let, patřil k nejbohatším Španělům. Na žebříčku časopisu Forbes byl co do majetku na pátém místě v zemi.