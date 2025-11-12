Všechno je o lidech. Musíte se o ně starat, říká šéf Unicorn Systems

Každý rok pořádáte Unicorn Elite Force. Pro koho je vlastně tato konference určená?
Je to spíš výroční setkání než konference. Jedná se o setkání týmu lidí, kteří se zásadně podílejí na výrobě našich produktů, jejich prodeji, domlouvání dodávek s klienty a následném zajištění celé realizace. Členů je zhruba 260.
Nápad na tohle setkávání vznikl zhruba před dvanácti lety. Řekli jsme si, že je dobré se jednou za čas potkat všichni dohromady, ukázat si, na čem kdo pracuje a sdílet informace, protože těch aktivit je opravdu hodně. Abychom to zvládli během jednoho dne, zavedli jsme formát desetiminutových „elevator speech“ prezentací. Na začátku tomu nikdo nevěřil, ale po těch letech to máme skvěle nacvičené. Každý rok vybereme zhruba 35 nejzajímavějších projektů, které se představí. Ve finále se na prezentace dívají nejen účastníci tady na místě, ale i zhruba dva tisíce našich dalších spolupracovníků, aby věděli, co děláme a kam se posouváme.
Jaké letošní projekty vnímáte jako klíčové?
To je těžká otázka. Unicorn se pohybuje ve dvou hlavních oblastech – informační systémy a vzdělávání. Jen v oblasti informačních systémů aktuálně běží kolem šesti set projektů. Dodáváme v podstatě jeden až dva projekty týdně, takže všechny jsou svým způsobem důležité. Klíčové pro nás je, aby byly dodané včas, v kvalitě a v rozpočtu, a aby klient byl spokojený natolik, že nám dá referenci. To je pro nás definice úspěšného projektu. Mám radost, že máme klienty, se kterými spolupracujeme 10, 15 i 25 let. Když i po takové době vyhlásí nové výběrové řízení a my ho znovu vyhrajeme, je to důkaz, že vědí, proč s námi chtějí dál spolupracovat. Takové dlouhodobé vztahy jsou pro nás cenné – rosteme společně s klienty, kteří rostou s námi.
Jan Jaroš
Je generálním ředitelem a předsedou představenstva Unicorn Systems, a.s., zodpovědným za řízení podniku, definování strategie, dlouhodobý rozvoj a plnění cílů. V letech 2002–2015 se věnoval jako obchodní ředitel a člen představenstva péči o klíčové klienty a růst Unicornu v ČR i v zahraničí. Dlouhodobě se podílí na realizaci klíčových projektů Unicornu a jejich implementaci v bankovnictví, energetice, obchodu a průmyslu. Své zkušenosti z praxe v oblasti informačních technologií, vývoje a managementu již téměř deset let předává studentům vysoké školy Unicorn University. Do Unicornu nastoupil v roce 1994 jako programátor. Vystudoval Fakultu strojní Českého vysokého učení technického v Praze.
Co pro vás bylo největším úspěchem? Každý projekt má pro nás svou důležitost. Ale pokud mám něco vyzdvihnout, velkým úspěchem bylo loňské vítězství v tendru pro GCCIA v Perském zálivu. Otevřelo nám to nový trh a jsem rád, že tam navazujeme dalšími projekty. Radost mám i z projektů, kde využíváme umělou inteligenci. Když se podaří úspěšně dodat projekt s prvky AI, je to skvělý pocit. Ukazuje to, že umíme AI využít v praxi, a to nás posouvá dál.
Na kterých trzích jste nejvíce etablovaní, a na které plánujete v následujícím období expandovat?
Rád říkám, že děláme projekty od Irska po Řecko a od Finska po Kypr. To celkem vystihuje náš záběr. V posledních letech se nám podařilo uspět v Saúdské Arábii a teď se díváme i do severní Afriky či Severní a Jižní Ameriky. Není to tak, že bychom si řekli, že „dobudeme“ nějaký konkrétní region. Spíš přicházejí příležitosti a my na nich pracujeme, realizujeme projekty, budujeme si pozici a posouváme se dál. Z hlediska obratu je pro nás stále klíčová Česká republika, která tvoří asi 46 % našich výnosů. Následuje Německo, Belgie, Slovensko a další země. Evropa je tedy stále náš hlavní trh, ale postupně rozšiřujeme působnost i mimo ni. A pokud za deset let budeme moci říct, že jsme „všude“, bude to skvělé.
Firma se dlouhodobě profiluje jako dodavatel špičkových IT řešení. Jaké nové technologie nebo trendy aktuálně nejvíc ovlivňují vaše projekty?
Před deseti lety jsme definovali technologickou strategii „Unicorn Mobile-First IoT-Ready Cloud Architecture“ a loni jsme ji rozšířili o „AI Boost“. To přesně vystihuje směr, kterým jdeme. Cloud dnes používá skoro každý, ale ne každý s ním umí skutečně efektivně pracovat. My ano, a je to klíčová oblast. Stejně tak mobilita – už dávno nestačí myslet jen na počítač. Aplikace musí fungovat kdekoli – na mobilu, tabletu, v autě i v televizi. Proto přemýšlíme v duchu „mobile first“.
Jakou roli ve vašich řešeních dnes hraje umělá inteligence a jak s ní pracujete?
Umělé inteligenci se věnujeme už dlouho, a to nejen v praxi, ale i ve výzkumu. Na Unicorn University máme výzkumné centrum zaměřené právě na AI ve všech jejích aspektech. Používáme ji interně, v marketingu, při návrhu aplikací, kódování i testování, abychom byli efektivní a drželi krok s vývojem. Zároveň ji využíváme přímo v projektech pro klienty. Těch oblastí, kde se dá AI smysluplně nasadit, je obrovské množství, a když se to udělá dobře, výsledky jsou fantastické. Například v energetice pomáháme klientům modelovat přenosové soustavy – třeba v Irsku, kde se masivně staví větrné elektrárny. Pomocí AI dokážeme simulovat, jak tyto nové zdroje ovlivní celou síť, kde je potřeba posílit infrastrukturu nebo přidat transformátory.
Co děláte pro to, abyste měli co nejkvalitnější IT odborníky?
Naprostou prioritou je pro nás vzdělávání. V roce 2007 jsme založili Unicorn University, abychom mohli vzdělávání rozšířit i mimo naši firmu – nejen pro interní zaměstnance, ale i pro studenty a odborníky z praxe. Dnes univerzita nabízí i moderní formy studia jako mikrocertifikáty, které reagují na potřeby trhu. V roce 2012 jsme následně založili interní vzdělávací systém Unicorn Top Gun Academy, který funguje dodnes.
Vznikl s cílem systematicky rozvíjet naše odborníky, předávat jim know-how a podporovat jejich růst. Program je postavený na kombinaci interních školení, mentoringu a sdílení zkušeností mezi týmy. Vzdělávání a rozvoj lidí pro nás tedy zůstává klíčovou investicí – stejně důležitou jako investice do technologií. Průměrná délka spolupráce lidí z Unicorn Elite Force je dnes kolem 16 let, což ukazuje, že to dává smysl. Je to o dlouhodobém vztahu mezi firmou a lidmi, o tom, že do nich investujeme, umožňujeme jim růst, zkoušet nové věci a být součástí zajímavých projektů i skvělého týmu.