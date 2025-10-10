Český jednorožec modernizuje energetické tržiště. Firmy budou zelenější

Granulární certifikáty dokazují, že ve stejný čas, kdy firma spotřebovala energii, někdo jiný vyrobil stejné množství elektřiny z obnovitelných zdrojů. Může jít například o solární nebo větrné elektrárny. Pokud firma spotřebuje 1MWh elektřiny v úterý 6. října mezi druhou a třetí hodinou, tak by šlo za běžných okolností o energii z běžného síťového mixu. Firma si ale koupí certifikát třeba od výrobce větrné energie, který ve stejnou hodinu vyrobil také 1MWh. Díky tomu má firma v ruce takzvaný důkaz, že byla její spotřeba v daný čas stoprocentně zelená.
Právě to by měla firmám usnadnit modernizovaná platforma Certigy Registry, která má potenciál umožnit skutečné časové párování v této oblasti. „Nová generace Certigy Registry je jedním z prvních informačních a technologických řešení, které nativně podporuje granulární certifikáty a posouvá možnosti digitální správy energie na zcela novou úroveň. Díky tomu, že je systém vyvinut na platformě Unicorn Universe Digital-twin Construction Kit, je zavádění granulárních certifikátů rychlé, efektivní a bez zbytečných komplikací,“ řekl obchodní ředitel společnosti Unicorn Systems Jan Konrád.
Čistá energie v Evropě
Modernizace pomocí Certigy Registry probíhá ve spolupráci s americkými organizacemi LevelTen Energy a GC Trading Alliance. Projekt je součástí globálního trendu, který podporuje zavádění granulárních certifikátů reflektujících reálný čas výroby a spotřeby energie. Tento posun umožní energetickým odběratelům i poskytovatelům lépe plánovat, ověřovat a optimalizovat využití obnovitelných zdrojů.
„Jsme nadšení, že můžeme podpořit Unicorn při zavádění hodinové granularity, což představuje zásadní krok pro transparentnost čisté energie v Evropě,“ uvedla Katie Soroye, viceprezidentka pro Granular Procurement Solutions ve společnosti LevelTen Energy.
Unicorn Systems je česká IT společnost, která poskytuje informační a softwarová řešení, zejména pro velké podniky a organizace v oblasti energetiky, utilit, bankovnictví, telekomunikací a veřejné správy. V loňském roce založila Unicorn Systems čtyři nové společnosti Unicorn Market Systems, Unicorn Grid Systems, Unicorn Business Systems a Unicorn Cloud Systems. Každá z nich se zaměřuje na specifickou klíčovou oblast IT.
Loni Unicorn získal například prestižní zakázku na dodávku systému pro řízení elektrické přenosové sítě v šesti státech Perského zálivu a úspěšně dokončil projekt s portugalským provozovatelem energetické sítě Redes Energéticas Nacionais na výměnu energie pro vyrovnávání soustavy napříč kontinentem. Obdobné projekty zároveň řeší v několika dalších evropských zemích.