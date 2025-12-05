Unijní ekonomika rostla oproti odhadům rychleji, dařilo se i Česku

  15:33aktualizováno  15:33
Hrubý domácí produkt Evropské unie se ve třetím čtvrtletí ve srovnání s předchozími třemi měsíci zvýšil o 0,4 procenta. Růst mírně zrychlil z tempa 0,3 procenta ve druhém čtvrtletí, uvedl v páteční zpřesněné zprávě statistický úřad Eurostat. Oba údaje jsou o 0,1 procenta vyšší než odhad z poloviny listopadu.
V České republice mezičtvrtletní hospodářský růst ve třetím čtvrtletí zrychlil na 0,8 procenta z 0,4 procenta o čtvrtletí dříve. V polovině listopadu statistici uváděli zrychlení tempa růstu z 0,5 na 0,7 procenta.

Ekonomika eurozóny ve třetím čtvrtletí vzrostla o 0,3 procenta. To je o 0,1 procentního bodu více než Eurostat odhadoval v listopadu. Ve druhém čtvrtletí se HDP eurozóny v souladu s předchozím odhadem zvýšil o 0,1 procenta.

Nejvyšší nárůst HDP oproti předchozímu čtvrtletí zaznamenalo Dánsko, a to o 2,3 procenta. Následovalo Lucembursko a Švédsko, jejichž ekonomiky vzrostly shodně o 1,1 procenta. Naopak v Irsku a ve Finsku HDP o 0,3 procenta klesl, v Rumunsku hospodářský pokles činil 0,2 procenta.

V meziročním srovnání ekonomika eurozóny vzrostla o 1,4 procenta a ekonomika celé EU vykázala růst o 1,6 procenta. Oba meziroční údaje odpovídají listopadovému zpřesněnému odhadu.

Česká ekonomika ve třetím čtvrtletí vzrostla meziročně o 2,8 procenta. I tento údaj statistici v revizi zvýšili o 0,1 procentního bodu. Pro druhé čtvrtletí platí i nadále, že česká ekonomika rostla meziročně o 2,6 procenta.

Na Slovensku se HDP ve třetím čtvrtletí zvýšil proti předchozím třem měsícům o 0,3 procenta, růst tak zrychlil z 0,2 procenta ve druhém čtvrtletí. Meziročně slovenská ekonomika vzrostla o 0,8 procenta, což je o 0,1 procentního bodu méně, než statistici odhadovali v listopadu. Ve druhém čtvrtletí slovenská ekonomika vykázala růst o 0,7 procenta, což odpovídá listopadovému zpřesněnému odhadu.

Vývoj HDP v zemích EU (v procentech, mezičtvrtletně):

4. čtvrtletí 20241. čtvrtletí 20252. čtvrtletí 20253.čtvrtletí 2025
EU0,50,50,30,4
Eurozóna0,40,60,10,3
Belgie0,10,40,20,3
Bulharsko1,00,60,90,7
Česko0,80,70,40,8
Dánsko1,5-1,21,22,3
Estonsko-0,10,20,50,4
Finsko-0,10,0-0,2-0,3
Francie0,00,10,30,5
Chorvatsko1,00,40,90,3
Irsko3,37,40,3-0,3
Itálie0,20,3-0,10,1
Kypr0,91,10,70,9
Litva1,30,30,60,0
Lotyšsko0,40,50,30,6
Lucembursko0,50,30,81,1
Maďarsko0,3-0,20,50,0
Malta1,20,20,70,6
Německo0,20,3-0,20,0
Nizozemsko0,50,30,30,4
Polsko1,50,70,80,9
Portugalsko1,2-0,30,70,8
Rakousko0,40,20,00,4
Rumunsko0,50,11,0-0,2
Řecko0,60,30,40,6
Slovensko0,30,10,20,3
Slovinsko0,5-0,60,90,8
Španělsko0,80,60,80,6
Švédsko0,7-0,10,81,1
...............
USA0,5-0,20,9*
