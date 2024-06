Politici chtějí změny na ÚOHS, překopávají pravidla pro zakázky i soutěže

Ministerstvo pro místní rozvoj ovládané Piráty chce, aby se zkrátily lhůty pro kontroly zadávání veřejných zakázek, plánuje proto po německém vzoru snížit možný počet odvolání v rámci úřadu, ale také zvýšit kauce za napadnutí tendrů. Tím by podle něj došlo k osekání agendy a tedy i úsporám.

Úřad vlády pak naopak předložil novelu, kterou by se naopak posílily pravomoci úřadu, ten by si tak mohl více posvítit na možné sjednávání kartelových dohod. Změny vychází z návrhu, který předložil v zimě sám ÚOHS po kritice, že není schopen rychle řešit možné kartelové jednání na trhu s potravinami.

Podle MMR je ČR ohledně počtu jednotlivých stupňů při přezkumu zadavatele ve velké menšině. Proti prvostupňovému rozhodnutí se může podat rozklad, o němž rozhoduje předseda ÚOHS na návrh rozkladové komise. Dále jsou rozhodnutí ÚOHS přezkoumatelná ve správním soudnictví.

Veřejná zakázka tak může být i včetně námitek přezkoumávána až pětkrát. „Pouze 3 z 27 evropských států pak mají právě 4 a více instancí,“ vysvětlila v pondělí novinářům vrchní ředitelka sekce veřejného investování, výstavby a sociálního začleňování ministerstva Leona Gergelová Šteigrová. ČR je pak jediným státem, kde rozhoduje sám předseda, jinde se rozhoduje ve více lidech.

Rozhodování v komisích

V novele se proto navrhuje, aby v rámci samotného antimonopolního úřadu bylo pouze jedno rozhodování, kde by stanovisko podávala tříčlenná komise. V ní by zasedli dva odborníci z úřadu a jeden z oblasti, které se daná věc týká, jako je stavebnictví, IT, apod. Tyto komise by měly dát maximálně do 20 dnů najevo předběžný názor, jaký je jejich právní náhled na situaci, aby případně mohl navrhovatel stáhnout svou stížnost. V tom případě by se mu vrátilo až 65 procent kauce, kterou při stížnosti skládá.

Její výše by se měla do budoucna měnit – zatímco nyní se „dá zablokovat“ tendr za 100 tisíc korun, do budoucna by jít mělo vždy o procenta samotného tendru s stropem na dvou milionech korun u veřejné zakázky a pět milionů korun u koncese. Pokud by se spor řešil nakonec u soudu, měl by se také zvýšit soudní poplatek z dnešních tří tisíc korun na 50 tisíc.

Soud by měl lhůtu na projednání 60 dní a u zvlášť závažných věcí možnost dalšího rozšíření o 30 dní. I tak by podle předkladatelů došlo ke zrychlení, protože v současnosti trvá průměrně celé řízení pět měsíců. Pro srovnání v sousedním Německu, kterým se autoři inspirovali, jde o 40 dní. Tyto změny by teoreticky mohly znamenat úsporu 10 zaměstnanců na úřadu, ale hlavně úsporu pro veřejné zadavatele, kteří tratí kvůli tomu, že jim neběží veřejné zakázky.

Naopak návrhy ze strany Úřadu vlády předpokládají větší kontrolu ze strany úřadu u hospodářské soutěže. Tato novela počítá s tím, že by zaváděl nový přestupek pro fyzické osoby za účast v kartelu, měl by se pak ze zákona vypustit limit 40procentní podíl pro předpoklad dominantního postavení, ÚOHS by tak mohl zasahovat i při menší dominanci, pokud by byl zbytek trhu dostatečně roztříštěný.

Postihy za nepřiměřené ceny

Další silnou pákou by bylo, že by se za zneužití dominantního postavení považoval prodej za nepřiměřeně vysoké ceny. Důvodová zpráva novely pak vysvětluje, že by nešlo o cenovou regulaci.

„Vždy by se jednalo o extrémní situace, tzn. o zcela nepřiměřené ceny, a Úřad by nadto musel prokázat, že jde skutečně o soutěžitele v dominantním postavení (tj. soutěžitele, který je schopný jednat nezávisle na svých soutěžitelích), který prokazatelně takové extrémní ceny účtuje,“ píše Úřad vlády.

Podle něj by bylo vždy nezbytné provést ekonomickou analýzu, což je s ohledem na složitost problematiky mnohem náročnější než prokazování nepřiměřeně nízkých cen.

Obě novely nyní projdou standardním připomínkovým řízením. Běžně se, v případě větších změn některých zákonů, připravuje jedna komplexní novela, kterou pak vláda předloží Poslanecké sněmovně. Nyní se tak nestalo, i když jsou MMR i úřad vlády řízené stejnou politickou stranou – Piráty. Změny se tak budou projednávat samostatně, což podle MMR nevadí, každá se týká jiné části úřadu. „Probíhala koordinační jednání, ale vše šlo svojí vlastní cestou,“ řekla na dotaz MF DNES vrchní ředitelka Gergelová Šteigrová. Pokud oba zákony projdou, začnou změny platit v příštím roce.