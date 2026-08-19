„Od konce července vedeme prvostupňové správní řízení týkající se zakázky Českých drah na uzavření rámcové dohody na dodávky vozidel EMU 400 pro regionální dopravu, a to na návrh společnosti Stadler Praha. Návrh směřuje proti výběru dodavatele a údajné mimořádně nízké nabídkové ceně,“ uvedl mluvčí ÚOHS Martin Švanda.
Vítěze tendru zatím České dráhy nezveřejnily. Podle informací Zdopravy.cz nabídla nejnižší cenu Škoda Group s nabídkou 36,387 miliardy korun, Stadler byl druhý s cenou 38,660 miliardy korun.
Na nákupu vlaků závisí podpis smlouvy se Středočeským krajem a Prahou na 30 let provozu páteřních linek pro Pražskou integrovanou dopravu. Dráhy ale s vítězem tendru nemohou smlouvu podepsat do pravomocného rozhodnutí ÚOHS.
„Pokud by Stadler uspěl a ÚOHS by zrušil rozhodnutí o výběru, musely by ČD znovu nabídku posoudit a rozhodnout. Zrušení zadávacího řízení však není na základě podaného návrhu procesně možné,“ řekl portálu Zdopravy.cz mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Opakované námitky proti výběru vítěze a následné odvolání ale dokážou celý proces dokončení soutěže prodloužit i o rok a více, dodává dopravní web.