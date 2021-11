Upadající ČSA chtějí nové airbusy. Přežití aerolinky přitom není jisté, rozhodne plán na reorganizaci

Původní zpráva

Vedení bez dvou let stoletých Českých aerolinií (ČSA) chce už do Vánoc předložit plán na reorganizaci společnosti. Zda se však bývalá státní aerolinka dožije úctyhodné stovky, rozhodnou až věřitelé. Už nyní přitom firma vyjednává s výrobcem letadel Airbus o pořízení nových strojů. Lidovky.cz to sdělil Roman Vik, generální ředitel a částečný vlastník Smartwings Group, do níž ČSA spadají.