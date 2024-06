Cena uranu prudce roste. Stát se těžařskou velmocí touží Kanada

U jezera Patterson obklopeného nekonečnými smrkovými lesy na malé mýtině vznikla zatím malá základna startupové těžařské skupiny NexGen Energy. Nenápadné a opuštěné místo se může brzy stát jedním z nejlukrativnějších těžařských míst na celé planetě, informuje agentura Bloomberg.

Právě příslib zdejšího nerostného bohatství sem přivedlo i Leigha Curyera, zakladatele a generálního ředitele společnosti NexGen. Dvaapadesátiletý rodák z Austrálie je původně vystudovaný účetní. V roce 2010, kdy pracoval pro investiční společnost v Londýně, měl za úkol posuzovat uranové projekty po celém světě. Jeden z geologů, s nimiž se tehdy setkal, ho přesvědčil, že kanadská naleziště mají obrovský potenciál.

To byl tehdy poměrně ojedinělý názor a navíc po katastrofě ve Fukušimě beztak uran nikoho moc nezajímal. Curyer se ale nenechal odradit a se skupinou investorů levně skoupil půdu a práva na těžbu – vše je vyšlo zhruba na tři miliony dolarů (75 milionů korun).

Experti si tehdy klepali na čelo. „Smáli se nám a nechápali, co tam hledáme,“ vzpomíná Curyer. A zpočátku to na velký úspěch skutečně nevypadalo. Prvních dvacet vrtů nedávalo prakticky žádnou naději k optimismu.

NexGen spaloval peníze od investorů, až jednoho mrazivého zimního dne na začátku roku 2014, jednadvacátý pokus vyšel. Vzorek byl nabitý vysokými koncentracemi uranu.

Od té doby se okolí jezera Patterson proměnilo. Stojí zde 25 vyhřívaných stanů, geologové tu mají fitness centrum, kavárnu, kanceláře i laboratoře. Dělníci zkoumají vzorky uranu a chystají plány na vybudování dolů. V klidnějších chvílích sekají díry do ledu a loví pstruhy a štiky.

Curyer stále nechce uvěřit, že pokud vše půjde podle plánu, bude stát u zrodu nejhodnotnějšího uranového dolu na světě. Povolení k jeho výstavbě získá – jak věří – ještě do konce tohoto roku.

Těžaři uranu jako superstars

Kanadský Saskatchewan je mimořádně bohatý na uranovou rudu. Průzkumy naznačují, že pouhý jeden těžební úsek podél jezera by mohl generovat dostatek uranu pro výrobu energie, jež by stačila 40 milionům domácností po čtvrt století.

S příchodem ambiciózních klimatických cílů a tlakem na dekarbonizaci začaly být bezemisní nukleární zdroje znovu zajímavé. A vše pak ještě umocnil překotný odklon od ruských dodávek po vpádu Putinových hord na Ukrajinu.

V současnosti je na celém světě ve výstavbě 61 jaderných elektráren. Dalších asi devadesát je ve fázi plánování, připomíná Bloomberg. Existuje dokonce tlak na znovuotevření starších elektrárenských bloků, které se v minulosti odstavily.

Jedním z projevů současné jaderné renesance je nárůst cen uranu. Za posledních pět let cena tohoto kovu stoupla o 233 procent. To je více než o kolik zdražilo třeba zlato nebo měď. Mánie se přelila i na akciový trh. Tam se obchodníci přetahují o akcie těžařských společností.

Hodnota některých těžařských firem v Kanadě za poslední čtyři roky vzrostlo o více než 400 procenta třeba NexGen má nyní tržní hodnotu téměř čtyři miliardy dolarů. A to ještě neprodal ani kilogram uranu a a ani s tím minimálně do roku 2028 nepočítá.

Nový miláček investorů

Radioaktivní kov je teď rovněž miláčkem investorů. V únoru, na každoročním prestižním setkání špiček těžařského průmyslu na Floridě, byli těžaři uranu za hlavní hvězdy. Firmy zabývající se dolováním zlata či lithia nikoho moc nevzrušily, zato na přednášky o uranu bylo plno.

Pro Travise McPhersona, obchodního ředitele NexGen, to bylo ohromující. Osobního setkání s ním se dožadovalo tolik investorů, že dva dny v kuse měl schůzku za schůzkou. Nakonec jich absolvoval šedesát, což byl podle pořadatelů konference neoficiální rekord. „Dělali jsme si z toho legraci,“ říká McPherson. „Před čtyřmi lety, když jsme se účastnil té akce poprvé, jsme pravděpodobně byli ta nejmíň zajímavá firma, která tam vůbec byla.“

Poptávka po kovu z Číny, Indie, Japonska, USA i Evropy nyní roste výrazně rychleji, než jak dokážou těžaři reagovat. Podle některých odhadů by mohla během 30. let převýšit nabídku o více než 45 000 tun ročně. „Když vlastníte jaderný reaktor, neexistuje žádná náhražka,“ shrnul Mike Alkin, investiční ředitel společnosti Sachem Cove Partners, která investuje výhradně do akcií těžby uranu.

Naleziště jsou roztroušena po celé planetě – od Kazachstánu, který je v současnosti největším světovým producentem, až po Jižní Afriku. Ale jen málokde jsou zdroje tak bohaté jako v saskatchewanské kotlině Athabasca, uzavírá Bloomberg.