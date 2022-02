Úroky jsou nejvyšší za 20 let. Podle Rusnoka už by další zvyšování nemělo být potřeba

„Reagujeme na souběh silných cenových tlaků z tuzemské i zahraniční ekonomiky, který se postupně promítá do domácí inflace,“ vysvětlil guvernér České národní banky (ČNB) Jiří Rusnok, podle kterého již snad další zvyšování úrokových sazeb nebude třeba. Základní sazba je nejvýše za dvacet let. ČNB se svými kroky snaží odradit lidi od půjčování a utrácení a přimět je ke spoření. Pozitivním jevem je totiž to, že se zvyšování základní sazby viditelně promítá také do úroků na vkladech.

Kudy půjdou sazby dál? I podle expertů může jít o jeden z posledních zásahů. „ČNB vyslala umírněný vzkaz: sazby jsou již blízko svého vrcholu, případné další pohyby směrem nahoru budou již jen ve smyslu dolaďování,“ zhodnotil hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč. Centrální banka zároveň zveřejnila prognózu, jež od druhé poloviny roku počítá s poklesem sazeb.

Výrazně reagovala i koruna. Před zvýšením sazeb posílila na desetileté maximum 24,10 koruny za euro, pak opět oslabila.

Česká měna oslabila po oznámení výsledku hlasování vedení ČNB. Část trhu totiž čekala růst sazby o celý procentní bod. Podle oficiálního středního kurzu, vyhlašovaného centrální bankou ve 14 hodin odpoledne, skončil směnný poměr koruny k euru na úrovni 24,15.

Vyšší repo sazba, za níž mohou finanční společnosti ukládat vždy na 14 dní své volné peníze u ČNB, láká zahraniční investory. Nákupy české měny pak posilují její kurz vůči zahraničním měnám.

Špatná zpráva pro export

Posilování koruny je zároveň dalším z nástrojů, které nyní používá naše centrální banka k boji proti inflaci. Silnější koruna znamená zlevnění dovozu výrobních vstupů i spotřebního zboží. Ztěžuje však pozici českých vývozců.

„Při trendu zvyšování úrokových sazeb by měla česká koruna dále posilovat. Špatná zpráva pro exportéry, protože dojde ke snížení tržeb při konverzích z cizí měny na koruny,“ konstatuje obchodní ředitel společnosti Ebury pro Česko a Slovensko Tomáš Kudla.

Posilování koruny a zhoršování konkurenční pozice exportu, který je pro českou ekonomiku klíčový, nedávno v rozhovoru pro LN kritizoval člen Bankovní rady ČNB Oldřich Dědek. To je důvodem, proč na měnových zasedáních od loňska hlasuje proti zvyšování sazeb.

Představená nová prognóza ČNB počítá s tím, že v prvním čtvrtletí koruna posílí na 24 korun za euro a v dalších čtvrtletích se usadí lehce pod touto hodnotou. Vychýlit by ji z posilovacího trendu mohla, jak upozorňuje Kudla, eskalace konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou či jiný geopolitický problém.

Konec růstu sazeb je blíž

A co bude s úrokovými sazbami dál? Ještě do včerejška ČNB vysílala signály, že další zvýšení repo sazby přijde, ale že by neměla jít nad pět procent. Guvernér Rusnok řekl, že toto očekávání padlo v určitém kontextu před několika měsíci a že je ČNB neustále překvapována velikostí inflační nálože z domova i ze zahraničí.

Nicméně dodal, že pokud se naplní představená nová makroekonomická prognóza – což vedení centrální banky, byť s určitou mírou rizika odchylek, předpokládá –, pak by už zvyšování v nějakém rozsahu nemělo být zapotřebí. „Nicméně nejistota je stále značná,“ uzavřel Rusnok.

Další vývoj sazeb záleží na inflaci. Důležitý signál, jak to letos bude s růstem cen, vyšle leden. To je tradičně období, kdy obchodníci přicházejí s novými ceníky. A letošní leden byl – vedle eskalujících cen výrobních vstupů a energií i kvůli zrušení pardonu na DPH u energií – obzvlášť důležitý. „ČNB stejně jako my počítá s tím, že se tuzemská inflace přiblíží 10 procentům, což bude představovat vrchol, ze kterého se následně bude snižovat,“ říká šéfekonom společnosti Cyrrus Vít Hradil. „V takovém případě předpokládáme, že by se české sazby měly zvýšit již jen jednou, dosáhnout pěti procent a následně zamířit zpět dolů ve druhé polovině letošního roku,“ dodal.

Centrální banka ve své nové únorové prognóze oproti předchozí listopadové predikci zhoršila odhad inflace na letošní rok z 5,6 na 8,5 procenta. Ke stejnému odhadu došlo i ministerstvo financí.