Americké akcie jsou stále dražší. Stojí víc než v době internetové bubliny

Podle některých finančních ukazatelů nebyly americké akcie historicky nikdy dražší, a to ani v době internetové horečky koncem minulého tisíciletí. Investoři dnes platí víc než kdy dřív za každý dolar tržeb, který firmy z indexu S&P 500 vygenerují. Koncem minulého týdne se poměr ceny k tržbám vyšplhal dokonce na rekordní 3,23násobek, píše agentura Bloomberg.
Index S&P 500 se zároveň aktuálně obchoduje za 22,5násobek očekávaných zisků na příštích 12 měsíců, přičemž průměr od roku 2000 činí pouze 16,8násobek. Blízko historických maxim se pohybuje také poměr ceny k ziskům, a tedy takzvaný poměrový ukazatel P/E, který je mezi investory často bedlivě sledovaný.
Index táhnou vzhůru giganti
Za obrovskými tržními valuacemi stojí hlavně technologičtí giganti, jejichž akcie pohání vpřed mimo jiné i boom umělé inteligence. Mimo jiné proto společnosti jako Nvidia, Microsoft či Apple výrazně indexu S&P 500 dominují.
Tržní hodnota deseti největších firem, které jsou v S&P 500 zastoupené, tvoří bezmála 40 procent celého indexu. Hodnota devíti z nich zároveň přesahuje hranici jednoho bilionu dolarů, což je v přepočtu zhruba 22 bilionů korun.
Ačkoliv mnohé investory zásadní dominance několika mála firem minimálně zatím příliš netrápí, už jarní měsíce ukázaly možné negativní důsledky, které by v budoucnu mohly nastat. Poté, co americký prezident přišel s výraznými změnami celní politiky, museli se američtí technologičtí giganti potýkat s výraznými korekcemi. Ty byly navíc výraznější než v případě menších amerických firem., které se na trhu obchodují.
Nastat mohou změny
Zdá se tedy, že americký akciový trh je obrovsky závislý na několika mála velkých firmách. Pokud by se jim přestalo dařit, mohl by americký index S&P 500 potkat výrazný propad, který by následně pravděpodobně dopadl i na ty ostatní.
Agentura Bloomberg s odkazem na některé analytiky každopádně píše, že ačkoliv akcie amerických technologických obrů mohou být momentálně „přifouknuté“, všech amerických akciových titulů se to ale netýká. „Spousta amerických akcií mimo velkou technologickou sedmičku se v dnešní době obchoduje pod dlouhodobým průměrem,“ potvrzuje Mark Giambrone, manažer ve společnosti Barrow Hanley Global Investors.
Právě na tyto možné podhodnocené americké akcie se Giambrone zaměřuje. „Hledám firmy, které by z AI mohly díky vyšší produktivitě těžit, ale zatím nejsou tak přehnaně drahé. Velkým hráčům naopak začínám nevěřit, neboť investoři do nich už nyní vkládají obrovské naděje, které bude těžké splnit,“ uzavírá zkušený expert pro Bloomberg.