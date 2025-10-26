Washington a Peking našly společnou řeč. Rámec obchodní dohody je na stole

  18:23aktualizováno  18:23
Zástupci USA a Číny se v neděli dohodli na rámci americko-čínské obchodní dohody, jejíž detaily chce americký prezident Donald Trump dořešit v nadcházejících dnech při setkání se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem.
Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching během...

Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching během setkání zemí G20 v japonské Ósace (29. června 2019) | foto: AP

Prezident Spojených států Donald Trump a čínský prezident Si Ťin-pching během...
Čínský prezident Si ťin-pching a jeho vietnamský protějšek Luong Cuong v Hanoji...
Americký prezident Trump v Bílém domě při projevu o clech. (2. dubna 2025)
Čínský prezident Si ťin-pching odlétá z Hanoje. (15. dubna 2025)
Americký ministr financí Scott Bessent a obchodní zmocněnec Jamieson Greer se na okraj summitu Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN) v Kuala Lumpuru sešli s čínským vicepremiérem Che Li-fenem a obchodním vyjednavačem Li Čcheng-kangem k jednání, které bylo od května již páté. Informuje o tom agentura Reuters.

„Myslím, že máme velmi dobrý rámec, o němž budou lídři diskutovat ve čtvrtek,“ řekl Bessent novinářům.

Bessent v pořadu stanice NBC Meet the Press uvedl, že očekává, že dohoda odloží rozšíření čínských vývozních kontrol na vzácné zeminy a magnety a zabrání zavedení nových cel ve výši 100 procent na čínské zboží, kterými Trump pohrozil.

Trump a Si podle Bessenta budou jednat o čínském nákupu americké sóji a zemědělských produktů, vyváženější obchodní výměně a řešení fentanylové krize v USA, kvůli níž Spojené státy zavedly na čínské zboží clo 20 procent.

Droga podle prezidenta v USA způsobuje zdravotní krizi a má na svědomí spousty mrtvých. Bílý dům tvrdí, že z Číny pocházejí látky používané pro výrobu tohoto opioidu.

Čínský vyjednavač Li uvedl, že obě strany dospěly k předběžnému konsenzu. „Americký postoj byl tvrdý,“ připustil Li. „Měli jsme velmi intenzivní konzultace a konstruktivní výměny,“ dodal.

Trump do Malajsie na summit ASEAN, který je jeho první zastávkou na pětidenní návštěvě Asie dorazil v sobotu. Se svým čínským protějškem se šéf Bílého domu setká v závěru své cesty ve čtvrtek.

