Zřícený most v Baltimoru je odklizený. Lodě mohou znovu do přístavu

Americké úřady v noci na dnešek plně otevřely přístupový kanál do přístavu v Baltimoru. V tomto městě na východním pobřeží Spojených států se před necelými třemi měsíci zřítil most, když do jednoho z jeho pilířů narazila nákladní loď. Neštěstí si tehdy vyžádalo šest životů.