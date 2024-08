Nehoda s dveřmi nebyla náhodná. Potíže měl Boeing systémové, tvrdí úřad

Přepisy rozhovorů s pracovníky společnosti Boeing s federálními inspektory naznačují, že okolnosti vedoucí k nehodě společnosti Alaska Airlines nevyplývaly pouze z jediného selhání při instalaci mechaniky zařízení při výše zmíněné nehodě, ale odrážejí také systémově chybné řešení, píše agentura Bloomberg.

Pokyny pro některé výrobní procesy v továrně Boeingu byly podle vyšetřovatelů tak spletité, že je i někteří vedoucí oddělení kontroly kvality považovali za matoucí. Audity třeba odhalily příklady, kdy pracovníci nedodrželi písemné postupy společnosti Boeing. Federální inspektoři také uvedli, že někdy byly dokonce v rozporu s tím, co se zaměstnanci učili během školení.

Dokonce i Elizabeth Lundová, vrchní viceprezidentka společnosti Boeing a šéfka pro kvalitu s některými dokumenty měla problémy. „Jeden z dokumentů jsem si musela přečíst hned několikrát, než jsem ho pochopila,“ přiznala vyšetřovatelům. „Velké množství z textu odstraněných částí v kombinaci s těžkopádným zněním instrukcí znamenalo, že vznikal rozpor mezi tím, co se mělo být na letadlech provedeno, a tím, co se skutečně v tovární hale odehrávalo,“ potvrdila Katie Ringgoldová, viceprezidentka programu 737.

Prověrka rovněž zjistila, že mnoho pracovníků Boeingu se obávalo o problémech ve firmě otevřeně promluvit. Bezpečnost letectví je přitom podle NTSB postavena na myšlence, že lidé, kteří se dopustí chyby, by měli mít možnost se k ní přihlásit, aniž by jim za to hrozil trest. Jedině tak je možné potíže odstranit. Navzdory politice společnosti zakazující postih zaměstnanců upozorňujících na problémy mnoho pracovníků Boeingu říká, že se bojí promluvit anebo nahlásit problémy z vlastní obavy o bezpečnost.

6. ledna 2024

Na vině fluktuace

Po dvou smrtelných haváriích letadel 737 MAX v roce 2018 a 2019 byl tento model celosvětově uzemněn a letadla se firmě hromadila ve skladech. Výroba se zpomalila, hned poté ji zasáhla pandemie koronaviru. Výsledkem byla podle mnoha svědků obrovská fluktuace zaměstnanců. Lundová například uvedla, že lidé, které společnost ve snaze udržet výrobu narychlo najala, často neměli žádné předchozí zkušenosti s letectvím. „Mnoho zkušených a ostřílených lidí tehdy také odešlo do důchodu,“ uvedla ředitelka. Společnost Boeing pak zvýšila množství formálních školení nových zaměstnanců a spojila nové pracovníky s mentory, ale ani to podle ní nestačilo.

Jeden ze kontrolorů kvality v továrně sdělil vyšetřovatelům NTSB, že někdy také docházelo k problémům s přístupem některých lidí. „V poslední době, když jsme se objevili, abychom provedli kontrolu, jsme narazili na to, že nám ve oddělení řekli, že dnes nepracují anebo že to vyřídí příští směna,“ řekl při vyšetřování. Další z inspektorů zase uvedl, že by si přál, aby agentura měla více lidí. „Největší výzvou, pokud jde o moji pozici, je obrovské množství práce, kterou na mě kladou v závodě,“ řekl vyšetřovatelům. „Je to jako žonglování,“ dodal.

Kde jsou priority?

Nově jmenovaný generální ředitel Boeingu Robert „Kelly“ Ortberg zaslal minulý čtvrtek zaměstnancům zprávu o tom, že je třeba se usilovně snažit, aby se firma opět dostala na nohy, o důležitosti obnovení důvěry ve firmu a v práci společnosti. „Životy lidí závisejí na tom, co každý den děláme, a pro nás to musí být priorita,“ napsal.

Boeing také momentálně jedná se svou největší odborovou organizací, jejíž kolektivní smlouva vyprší v září. V červenci si členové odborů, kteří hrají klíčovou roli při montáži letadel a kontrole letadel 737 MAX a 777, odhlasovali drtivou většinou hlasů stávku. Pokud se jejich požadavky na vyšší mzdy a lepší pracovní podmínky a podmínky nesplní, dojde k ní, uzavírá Bloomberg.