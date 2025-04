Američanka a matka dvou dětí nedávno obdržela zprávu od pořadatelů letního tábora, kam se chystá její syn. Varovali ji, že cla mohou ovlivnit i ceny běžného vybavení jako jsou trička. „Mám pocit, že žijeme v nejisté době. Nevím, jak dál postupovat, takže si asi vytvořím nějaké zásoby, protože ceny všeho jdou nahoru,“ řekla pro BBC.

Rozpočtová laboratoř, která je součástí Yaleovy univerzity předpokládá, že ceny oděvů by brzy mohly vzrůst o více než šedesát procent, základní farmaceutické výrobky o dvanáct procent a potraviny zhruba o dva a půl procenta. Podle odhadů se tak náklady typické americké rodiny v důsledku vysokých cen zvýší přibližně o 4 700 dolarů. To je asi 103 638 korun.

Podobný případ zažil i Američan Richard Medina. Ve chvíli, kdy se mu rozbil fotoaparát na jeho iPhonu, okamžitě začal shánět nový, než všechno zdraží. Jen o pár dní později Trump udělil chytrým telefonům a další elektronice celní výjimku. Podle dalšího vyjádření ovšem jen dočasnou.

„Velmi se všeho bojím,“ říká zákaznice Jamie Caseyová, která v brooklynském Targetu zrovna vybírala umělou výživu a oblečení pro svoji malou dceru. „Nemyslím si, že bych zatím nakupovala v záchvatu paniky, ale jsem zvědavá, jak to celé dopadne,“ dodala.

Nejhorší situace od covidu

Podle analytiků je vlna překotného nakupování jen dočasná, případně jde jen o urychlení výdajů, ke kterým by stejně došlo. „Nevím, jestli můžeme jednoznačně říct, že jde o panické nákupy, ale pravděpodobně si lidé vytvářejí zásoby,“ řekl vedoucí oddělení ConsumerEdge Michael Gunther. Pokud by věci i služby zdražovaly, ekonomové očekávají, že se Američané rozhodnou pro levnější alternativy, nákupy odloží nebo se bez určitých věcí obejdou. To by ale mělo na ekonomiku fatální dopad.

Zákaznice Cristina Montoyová v posledních měsících také shromažďuje konzervy a mražené ovoce. Obává se, že jako seniorka si to brzy nebude moct dovolit. „Dříve člověk během nákupů nebýval nervózní ,“ svěřila se BBC čtyřiasedmdesátiletá žena. „Mám pocit, že toho teď musíte nakoupit hodně, protože nevíte, co se stane.“

Hlavní ekonomka společnosti Nationwide Kathy Bostjancicová předpokládá, že americké hospodářství letos vzroste pouze o půl procenta a nezaměstnanost se zvýší na pět procent. To by ovšem byla nejhorší čísla od dob covidové pandemie. Finanční dům JP Morgan dokonce předpokládá pád ekonomiky do recese.

„V těchto měsících budou výdaje domácností skutečně větší, ale to jen kvůli nárůstu cen před zvýšením cel. V budoucnu by se situace měla zase uklidnit,“ uzavírá ekonomka Bostjancicová podle BBC.