USA dohodly s Tchaj-wanem obří obchodní dohodu, cla se sníží na 15 procent

Informovaly o tom v noci na dnešek agentury Reuters a AP.
Dokument, který zveřejnil úřad hlavního amerického zmocněnce pro obchod, dále zavazuje Tchaj-wan k výraznému navýšení nákupů amerického zboží a produktů do roku 2029, konkrétně zkapalněného zemního plynu a ropy v hodnotě 44,4 miliardy dolarů (907 miliard Kč), civilních letadel a motorů za 15,2 miliardy dolarů či zařízení pro rozvodné sítě a generátory a námořní a ocelářské vybavení v ceně 25,2 miliardy dolarů, píše Reuters.
Ve čtvrtek podepsaná smlouva tak doplňuje o technické formulace a konkrétní detaily rámcovou obchodní dohodu uzavřenou v lednu, která snížila dovozní cla na tchaj-wanské zboží, včetně výrobků z klíčového odvětví polovodičů, na 15 procent z Trumpem původně stanovených 20 procent. Tchaj-wan tak získal v oblasti exportu stejné postavení jako jeho nejbližší asijští konkurenti: Jižní Korea a Japonsko.
„Toto je klíčový moment pro tchaj-wanskou ekonomiku a průmysl, aby se přizpůsobily změnám a prošly významnou transformací,“ napsal tchaj-wanský prezident Laj Čching-te na facebooku. Dohoda optimalizuje ekonomický a obchodní rámec mezi Tchaj-wanem a USA, vybuduje důvěryhodné průmyslové dodavatelské řetězce a naváže na strategické partnerství mezi Tchaj-wanem a USA v oblasti vyspělých technologií, dodal.
Lednová dohoda obsahuje také závazek Tchaj-wanu, že jeho firmy investují ve Spojených státech 250 miliard dolarů (5,1 bilionu Kč) do navýšení výroby polovodičů, energie a vývoje umělé inteligence, včetně 100 miliard dolarů, které již přislíbila společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC). Tchajwanská vláda mimoto uvedla, že poskytne úvěrové záruky za dalších až 250 miliard dolarů, aby pomohla investovat v USA také menším podnikům.
Hlavní americký zmocněnec pro obchod Jamieson Greer ve čtvrtečním prohlášení uvedl, že obchodní dohoda s Tchaj-wanem posílí exportní příležitosti pro americké zemědělce, chovatele, rybáře, dělníky i zpracovatele. „Tato dohoda také navazuje na naše dlouhodobé hospodářské a obchodní vztahy s Tchaj-wanem a výrazně posílí odolnost našich dodavatelských řetězců, zejména v odvětvích vyspělých technologií,“ dodal Greer.
Podle údajů amerického statistického úřadu obchodní schodek USA s Tchaj-wanem za prvních 11 měsíců loňského roku vystřelil na 126,9 miliardy dolarů ze 73,7 miliardy za celý rok 2024. Hlavní podíl na tom měl prudký nárůst dovozu špičkových čipů pro umělou inteligenci do USA.