Americké fast foody hledají partnery v Česku. Sázejí na burgery, pizzu i tacos

  7:02aktualizováno  7:02
Na americké ambasádě v Praze se v září sešlo dvanáct amerických společností, z toho osm gastro značek, které v Česku hledají nové franšízové partnery. Byli mezi nimi jak zavedení globální hráči, tak i dynamické fastfoodové koncepty, které expandují do Evropy.
„Další ročník semináře v Praze zakončil roadshow po Budapešti a Vídni. Hrdě dodávám, že Česko přilákalo největší skupinu amerických značek. Velký zájem českých investorů mě potěšil a věřím, že mnozí z nich zde našli příležitost, která je zaujme,“ řekl chargé d’affaires David Wisner.

Kdo hledá v Česku partnery?

Mezi značkami, které český trh dlouhodobě zvažují, patří řetězec Wendy’s se svými čtvercovými hamburgery, pikantním kuřecím sendvičem či dezertem Frosty. Firma byla v Evropě dlouho přítomna jen v Británii, letos nově vstoupila do Rumunska, kde už provozuje čtyři restaurace.

„A tím nekončíme. I v Česku stále hledáme vhodného partnera. Wendy’s je globální značka, ale umí se přizpůsobit lokálním trhům. Sázíme na čerstvost, moderní design a digitální inovace,“ řekl Andrew Froggatt, ředitel pro strategii a rozvoj podnikání restaurací Wendy´s.

Na akci nechyběli ani zástupci konceptů Barberitos a Velvet Taco, které přinášejí mexickou a tex-mex kuchyni v odlehčené, moderní podobě. Barberitos funguje na principu sestavení burrita či misky podle přání zákazníka, podobně jako známější Chipotle. Velvet Taco zase posouvá hranice tradičních tacos a servíruje je třeba s indickým tikka masala, britskými fish and chips nebo japonským kobe burgerem.

„Mexická kuchyně je fenomén, expandujeme v USA i Evropě. Věříme, že český trh je na tento trend připravený,“ uvedl prezident BakerRich Associates Chris Rich.

Prorazit s pizzou

Výraznou skupinu snažící se prorazit na českém trhu tvoří americké koncepty zaměřené na pizzu a italsko-americkou kuchyni. Největší jméno mezi nimi je Olive Garden. To je síť s více než 950 restauracemi, která je součástí skupiny Darden Restaurants. Olive Garden plánuje v roce 2025 otevřít svou první pobočku ve Španělsku a zároveň hledá silného partnera i pro Českou republiku.

„Naším cílem je najít zkušeného provozovatele, který otevře alespoň pět restaurací během několika let. Olive Garden znamená štědré porce, rodinnou atmosféru a dobrou hodnotu za férovou cenu. Tyto hodnoty fungují na celém světě,“ uvedl Glenn Curth ze společnosti Darden.

Další značkou na seznamu je Blaze Pizza, nejrychleji rostoucí koncept tzv. fast fired pizzy v USA. Pizzu připravují z čerstvých surovin přímo před zraky hostů a pečou ji za pouhých 180 sekund. „Nejde o copy-paste amerického modelu. Každý trh přizpůsobujeme místním chutím i velikosti provozoven,“ uvedl Kevin Moran, ředitel rozvoje značky Blaze Pizza.

Řetězec, do něhož investoval i basketbalista LeBron James, dnes provozuje více než 300 restaurací v USA a desítky dalších po světě. Do roku 2026 plánuje expanzi do Saúdské Arábie i Spojených arabských emirátů.

Vedle nich o český trh usilují i pensylvánská Vocelli Pizza, texaská Pizza In či newyorská Russo’s New York Pizzeria. Všechny se profilují jako cenově dostupnější koncepty, které spoléhají na řemeslné postupy, možnost přizpůsobení nabídky a rychlé dodání.

Russo’s přináší nejen typickou newyorskou pizzu, sicilskou deep dish pizzu, ale také XXL pizzu, která má v průměru přes 70 centimetrů. Řetězec dále klade důraz na chuť italské kuchyně s originálními rodinnými recepty, čerstvé suroviny a tradiční přípravu polévek, salátů, těstovin, calzone či dezertů.

„Praha je pro nás ideálním místem pro vstup na evropský trh. Pizza je zde velmi populární, ale chybí tu autentická newyorsko-italská restaurace,“ říká zakladatel a ředitel restaurací Anthony Russo.

Burgery, vítejte!

Horkou novinkou na evropském trhu je síť Dave’s Hot Chicken, která se proslavila ve Spojených státech pikantními kuřecími stripsy a sendviči. Americký řetězec podepsal smlouvu s britskou společností Azzurri Group na otevření 180 restaurací v deseti evropských zemích. Azzurri, která stojí za značkami Zizzi, ASK Italian a Coco di Mama, získala exkluzivní rozvojová práva pro tuto síť smaženého kuřete v celé Evropě.

„Budeme spolupracovat s místními partnery na otevírání restaurací v zemích, mezi které patří Francie, Portugalsko, Španělsko, Německo, Polsko, Maďarsko, Nizozemsko, Itálie, Turecko, ale i Česká republika,“ uvedla Azzuri Group na svých webových stránkách.

„Tato dohoda představuje významný milník v naší globální rozvojové strategii,“ uvedl generální ředitel Dave’s Hot Chicken Bill Phelps pro The Caterer s tím, že Azzurri se ukázala jako špičkový provozovatel s hlubokou odborností v budování značek a uvádění konceptů na trh. „Jejich závazek spolupracovat s místními partnery nám dává potřebný rozsah, flexibilitu a kulturní vhled k expanzi na nová území,“ řekl Phelps.

Expanze amerických fastfoodů však nemusí být jednoduchá. Příkladem je Five Guys, který plánuje vstup do Česka už od loňského roku. Pobočka v pražském OD Máj byla oznámena opakovaně, ale otevření se stále odkládá. Podle posledních informací, které potvrdil Václav Klán, spolumajitel Máje, by se tak mohlo stát do konce roku.

Podle České asociace franchisingu není překážkou jen logistika a legislativa, ale také vysoké vstupní náklady. „Investice do franšízy se pohybují obvykle od půl milionu až po několik milionů korun. U gastronomických konceptů často přesahují i pět milionů,“ připomíná Jiří Krajča z ČAF.

Vstoupit do diskuse

