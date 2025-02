Kina v USA objevila nový byznys. Nabízejí limitované edice kbelíků na popcorn

Společnost AMC Entertainment se ještě před třemi roky reklamnímu merchandisingu téměř vůbec nevěnovala. Šlo o doplňkový segment, na který ve firmě nikdo nekladl výraznější důraz. Od té doby se ale přístup změnil. Nyní milovníkům filmů nabízí nejen speciální kyblíky na popcorn, ale také tematické nápojové kelímky či trička, píše CNBC.

„Zlom nastal u filmu Taylor Swift: The Eras Tour, který jsme uvedli do kin v říjnu roku 2023. Podařilo se nám prodat tak obrovský počet kbelíků na popcorn, se kterým jsme původně vůbec nepočítali. To nás přimělo, abychom se na tento trend zaměřili také u dalších filmových snímků. Nyní se nám daří vydávat speciální edice k novým filmům prakticky každý měsíc,“ říká k aktuálním trendům generální ředitel AMC Adam Aron.

Na kbelíky se zaměřuje téměř celý trh

Podobnou strategii následně brzy převzaly i další firmy, které v americkém kinematografickém průmyslu působí. Mezi ně se řadí například společnosti Cinemark, Marcus, Regal a B&B Theatres. Řetězce kin díky nim vytvářejí i určitý tlak na diváky, aby se do kin na nový snímek vydali co možná nejdříve než limitovaná edice kyblíků, kelímků či oblečení zmizí.

Paul Farnsworth, který má v podniku B&B Theatres na starosti komunikaci s veřejností, vnímá současnou situaci jasně. Říká, že za změnou stojí mimo jiné koronavirová pandemie, během které se preference milovníků kinematografie změnily. „Diváci si jednoduše odvykli chodit do kin. I proto se domnívám, že reklamní merchandising nebyl nikdy tak důležitý jako právě nyní,“ uvedl pro CNBC.

Slova amerického odborníka potvrzují i data. Tržby amerických kin totiž v roce 2024 meziročně klesly o 3,4 procenta na 8,74 miliard dolarů (197 miliard Kč). I proto se v loňském roce odehrálo méně premiér než v letech předchozích. Právě tržby z prodeje speciálních kyblíků na popcorn se staly atraktivním způsobem, jak do amerických kin přilákat diváky. Jde totiž o suvenýr, který si diváci mohou kupříkladu vystavit doma.

Risk, který vyšel

CNBC podotýká, že sběratelské kbelíky na popcorn nejsou v USA žádnou novinkou. Americká kina se ale na tento segment dlouhá léta vůbec nezaměřovala. Donedávna se kyblíky ve Spojených státech prodávaly hlavně v zábavních parcích. To se ale změnilo v roce 2019, kdy společnost AMC představila limitovanou edici kyblíků v rámci snímku Star Wars: Vzestup Skywalkera.

„Byl to risk, ale podařilo se nám prodat desítky tisíc kousků během jen několika mála dní. Tehdy se ukázalo, že to opravdu může fungovat,“ říká pro CNBC Rod Mason, viceprezident společnosti Zinc Group. Právě tento podnik se totiž na výrobu speciálních kyblíků na popcorn dlouhodobě zaměřuje.

Americká kina se nyní předhánějí v tom, kdo přijde s nejkreativnějším kyblíkem. „Je to nesmírně konkurenční prostředí. Každý se snaží přijít s něčím, co ostatní překoná. Je ale zřejmé, že zájem o tyto kyblíky v rámci USA neustále roste,“ uzavírá pro CNBC Rod Mason.