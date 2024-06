Zmrzlina se slaninou. McDonald’s dává vale umělé inteligenci, příliš chybovala

McDonald’s testování systému, který ke zpracování objednávek ve svých drive-through používá software pro rozpoznání hlasů od společnosti IBM, oznámil v roce 2019. Nyní ale sdělil, že z více než stovky poboček, kde ho zkoušel, systém do konce července stáhne.

„Po pečlivém zvážení se McDonald’s rozhodl letos ukončit naše globální partnerství s IBM ve věci automatizovaného příjmu objednávek,“ uvedl řetězec v prohlášení. Dodal ale, že věří, že tuto technologii bude v budoucnu v restauracích využívat.

BBC připomíná, že objednávkový systém využívající umělou inteligenci budí od samého začátku kontroverze, které se původně týkaly hlavně toho, že nahradí lidskou práci. Ukázalo se však, že se to aspoň prozatím nestane.

Some of the mistakes the technology caused include adding nine sweet teas to one customer’s order and offering another an ice-cream cone topped with bacon. https://t.co/9mNDsF9qy9 pic.twitter.com/TxLWHHdqVJ