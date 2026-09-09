Trump přitvrzuje vůči Kanadě. USA zakážou dovoz části mléčných výrobků i alkoholu

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  6:58aktualizováno  6:58
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Americký prezident Donald Trump v Oválné pracovně Bílého domu představil plán...

Americký prezident Donald Trump v Oválné pracovně Bílého domu představil plán na modernizaci mezinárodního letiště Dulles. (29. července 2026) | foto: AP

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Donald Trump
Donald Trump
Donald Trump
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Spojené státy od 29. září zakážou dovoz některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů z Kanady, oznámil Bílý dům. Opatření přichází v době vyhrocené obchodní války mezi oběma sousedními zeměmi.

Americký prezident Donald Trump uvedl, že Kanada nadále diskriminuje americký obchod, zejména prostřednictvím svého systému cel na automobily. Washington proto přistupuje k zákazu dovozu vybraných kanadských výrobků, které dosud podléhaly dodatečnému clu ve výši 50 procent.

Opatření navazuje na srpnové rozhodnutí Trumpovy administrativy, která na tři dny pozastavila účinnost dodatečných cel na kanadský alkohol, mléčné výrobky, automobily a jejich součástky. Podle Bílého domu Kanada následně nesplnila svůj závazek odstranit diskriminační opatření a jednání nevedla v dobré víře.

Kanadský premiér Mark Carney podle uvedl, že se jeho země bude snažit snížit závislost na Spojených státech a že chce rychleji rozvíjet obchodní vztahy s dalšími zeměmi. Více než 70 procent kanadského vývozu stále směřuje do USA. Kanada podle Carneyho bude investovat do infrastruktury, posilovat domácí ekonomiku a diverzifikovat zahraniční obchod.

Kanada zároveň zvažuje prohloubení vztahů s Evropskou unií. Podle kanadského činitele obeznámeného s jednáním země zvažuje rozšíření stávajících dohod nebo podpis nové smlouvy či jiné formy spolupráce, napsala AP. Carney příští týden plánuje navštívit Štrasburk, kde se setká s představiteli EU a vystoupí v Evropském parlamentu.

Spojené státy 22. srpna zavedly 50procentní clo na zhruba pět procent kanadského dovozu s odůvodněním, že Kanada s americkými výrobci mléčných výrobků, alkoholu a automobilů zachází nespravedlivě.

Kanada v úterý zavedla odvetná cla na stovky amerických výrobků, mimo jiné na ocel, hliník, sýry, spotřebiče, oblečení, kosmetiku a zemědělské stroje. Sazby nyní činí 15, 25 nebo 50 procent a opatření se týká zboží v hodnotě zhruba 20 miliard amerických dolarů (zhruba 416 miliard Kč). To je asi šest procent z loňského vývozu USA do Kanady.

Vztahy mezi oběma tradičními spojenci se za vlády Trumpa výrazně zhoršily. Americký prezident opakovaně hovoří o možnosti, že by se Kanada stala 51. státem USA, což v Kanadě vyvolalo silný odpor. Obchodní spor se zároveň promítl do chování spotřebitelů, Kanaďané výrazně omezili cesty do USA a začali bojkotovat americké výrobky.

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