Šéf letecké společnosti Delta Air Lines Ed Bastian před několika dny prohlásil, že jeho firma nebude odebírat letadla od evropského Airbusu, pokud na ně budou uvalena vysoká cla. Stroje by se totiž prodražily natolik, že by přestaly být po ekonomické stránce provozovatelné, píše portál BR24.

Nová strategie aerolinek stojí na tom, že nové letadlo firma jednoduše označí za použité. Společnost Delta Air Lines minulý týden převzala nové letadlo Airbus A350 v Japonsku místo ve Francii. Výrobce ho nejprve dopravil z Toulouse do japonského Tokia, letoun může zůstat v mezinárodním provozu, aniž by přistál v USA. Teprve pak by byl kvalifikován jako nové letadlo, na které by se vztahovala dovozní cla.

Má to ale háček. Takový letoun totiž aerolinky mohou nadále používat jen na mezinárodních linkách. Delta tak musí počítat s tím, že použití takových letadel na vnitrostátních letech není v praxi možné. Zároveň není jisté, že tento celní trik budou americké úřady tolerovat i nadále.

Vysoká cla trápí i vedení Lufthansy. Tento podnik totiž v minulých měsících a letech objednal od Boeingu desítky nových letadel. Firma nyní hledá cesty, jak se vyhnout případným evropským odvetným celním bariérám. Podle BR24 je jednou z možností registrace nových letadel mimo Evropskou unii, a tedy v případě Lufthansy u švýcarské dceřiné společnosti Swiss.

Švýcarsko totiž není součástí Evropské unie a k odvetným evropským clům se díky tomu nemusí připojovat. Letouny registrované ve Švýcarsku by tedy Lufthanse ušetřily několik stovek milionů eur.

S reakcí přišla i společnost Apple

Ve stejnou chvíli, kdy se letecké společnosti snaží najít mezery v nastolených pravidlech, reagují na cla po svém také technologické firmy. Příkladem je společnost Apple, která své výrobky dlouhodobě vyrábí v Číně. Ačkoliv Trump chce, aby se i výroba Applu vrátila zpět do Spojených států, technologický podnik přišel s jiným řešením. Z Číny přesouvá výrobu do Indie, kde momentálně již pracuje na výstavbě nové továrny.

Projekt nese označení Elephant a vzniká v technologickém centru Bangalore. Na ploše 1,2 milionu metrů čtverečních zde Apple buduje jeden ze svých největších výrobních komplexů mimo Čínu. Indie je pro firmu atraktivní díky levné pracovní síle i kvůli strategickému partnerství s USA, které ji chrání před hrozbami cel.

Odborníci očekávají, že společnost s nakousnutým jablkem v logu nebude s podobným postupem jediná. I čínští výrobci by se do Indie mohli začít výrazně přesouvat, a to proto, aby si zajistili přístup na americký trh bez celních překážek, uzavírá portál BR24.