Plán poprvé spatřil světlo světa v úterním nočním příspěvku prezidenta Trumpa na sociálních sítích, další podrobnosti pak ve středu zveřejnil ministr energetiky Chris Wright. Návrat venezuelské ropy na americký trh by podle analytiků mohl znamenat jeden z největších zlomů v energetice za poslední roky, píše agentura Bloomberg.
Venezuela disponuje největšími zásobami ropy na světě, její produkce však po letech sankcí, izolace a podinvestování klesla pod jeden milion barelů denně. Přesto jde o objem, který může výrazně změnit globální rovnováhu nabídky a poptávky.
„Je naprosto mimořádné, že Spojené státy budou mít na neurčený čas pod kontrolou prodej venezuelské ropy,“ uvedla Carolyn Kissaneová z newyorské univerzity.
Sám Trump v rozhovoru pro New York Times otevřeně prohlásil, že Spojené státy budou Venezuelu „řídit“ a těžit její ropu po mnoho let. „Obnovíme těžbu velmi profitabilním způsobem,“ řekl prezident.
Příliš velké riziko?
Zprávy vyvolaly okamžitou reakci firem. Společnost Citgo Petroleum zvažuje obnovení nákupů poprvé od roku 2019. Obchodní gigant Trafigura a další firmy jednají s americkou vládou o návratu k nákupům venezuelské ropy a dodávkám pohonných hmot.
Investoři reagovali nákupem akcií rafinérií – Valero Energy během dne posílila o více než pět procent na historické maximum. Chevron jedná o prodloužení speciální licence pro provoz ve Venezuele.
Současně ale panuje značná opatrnost. „Těžko se mi věří, že by firmy na sebe jen tak vzaly takové riziko,“ říká Kissaneová a dodává, že bez jasného právního a politického rámce se firmy zdráhají investovat.
Americké ministerstvo energetiky přitom otevřeně přiznává přímý zásah státu do trhu. „Vláda Spojených států začala nabízet venezuelskou surovou ropu na globálních trzích,“ uvedl resort ve svém informačním materiálu. Dosavadní sankce mají být selektivně zmírněny, aby bylo možné ropu vyvážet, dovážet technologii a obnovit část infrastruktury.
Co na to američtí těžaři?
Součástí širšího plánu má být i faktická kontrola nad státní společností PdVSA. Podle zdrojů obeznámených s jednáním by USA mohly získat právo většinu produkce nakupovat, prodávat a distribuovat. To by Washingtonu dalo zásadní vliv na energetické toky a zároveň vytlačilo Čínu a Rusko, dnes klíčové odběratele venezuelské ropy.
Trump zároveň dlouhodobě prosazuje cíl stlačit cenu ropy k hranici 50 dolarů za barel. „Americká energetika a především samotní Američané budou profitovat z toho, že prezident nyní ovládá venezuelskou ropu,“ prohlásila mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová.
Paradox však je, že právě takto nízké ceny mohou poškodit americké těžaře. „Investory nezajímá nějaká nadvláda. Starají se hlavně o zisky,“ upozornil Clay Seigle z Centra pro strategická a mezinárodní studia.
Další překážkou je zchátralý stav venezuelského ropného sektoru. Analytici se shodují, že zvýšení těžby by vyžadovalo investice v řádu desítek miliard dolarů a trvalo by roky. Přesto administrativa pokračuje v jednáních s obchodníky i ropnými firmami o tom, jak venezuelskou ropu co nejrychleji dostat na trh.