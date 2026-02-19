Nabízíme bilionové projekty i pro blízké Trumpa, láká Kreml za zrušení sankcí

Zrušení sankcí proti Rusku administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa odpovídá zájmům Spojených států, které by tím získaly přístup ke společným projektům o celkové hodnotě přesahující 14 bilionů dolarů (asi 289 bilionů Kč). Uvedl to zvláštní zmocněnec ruského prezidenta Vladimira Putina Kirill Dmitrijev.
„Spojené státy nakonec zruší sankce, protože sankce uložené na Rusko stály americké podniky více než 300 miliard dolarů. Zrušení sankcí uvalených na Rusko je v zájmu USA. Portfolio potenciálních americko-ruských projektů přesahuje 14 bilionů dolarů,“ napsal Dmitrijev na sociální síti X.

Putinův vyjednávač tak podle tisku učinil v reakci na článek časopisu The Economist, podle kterého Moskva slibovala Washingtonu projekty za 12 bilionů dolarů výměnou za zrušení sankcí.

Podle zdrojů listu Kreml během jednání o ukončení války proti Ukrajině nabídl lidem blízkým rodině amerického prezidenta Trumpa podíly v ruských energetických aktivech, včetně projektů na těžbu ropy a plynu v Arktidě, rozvoj nalezišť vzácných kovů či stavbu tunelu pod Beringovou úžinou ležící mezi Čukotkou a Aljaškou.

Nicméně podle časopisu i v případě, že by se ruský dovoz vrátil k úrovni z roku 2021, tedy před rozpoutáním války Ruska proti Ukrajině, a na americké firmy by připadla polovina z příjmů zahraničních firem, bylo by to i tak jen 40 miliard dolarů ročně, a tak by trvalo desítky let, než by se suma přiblížila k nadhodnocené bilionové částce.

Pokud by však Bílý dům na nabídku kývl, rozšíření obchodu a investic by umožnilo ruské ekonomice, aby se vzpamatovala, a to by vytvořilo podmínky pro novou válku, poznamenal server The Moscow Times.

