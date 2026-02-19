„Spojené státy nakonec zruší sankce, protože sankce uložené na Rusko stály americké podniky více než 300 miliard dolarů. Zrušení sankcí uvalených na Rusko je v zájmu USA. Portfolio potenciálních americko-ruských projektů přesahuje 14 bilionů dolarů,“ napsal Dmitrijev na sociální síti X.
Putinův vyjednávač tak podle tisku učinil v reakci na článek časopisu The Economist, podle kterého Moskva slibovala Washingtonu projekty za 12 bilionů dolarů výměnou za zrušení sankcí.
Podle zdrojů listu Kreml během jednání o ukončení války proti Ukrajině nabídl lidem blízkým rodině amerického prezidenta Trumpa podíly v ruských energetických aktivech, včetně projektů na těžbu ropy a plynu v Arktidě, rozvoj nalezišť vzácných kovů či stavbu tunelu pod Beringovou úžinou ležící mezi Čukotkou a Aljaškou.
Nicméně podle časopisu i v případě, že by se ruský dovoz vrátil k úrovni z roku 2021, tedy před rozpoutáním války Ruska proti Ukrajině, a na americké firmy by připadla polovina z příjmů zahraničních firem, bylo by to i tak jen 40 miliard dolarů ročně, a tak by trvalo desítky let, než by se suma přiblížila k nadhodnocené bilionové částce.
Pokud by však Bílý dům na nabídku kývl, rozšíření obchodu a investic by umožnilo ruské ekonomice, aby se vzpamatovala, a to by vytvořilo podmínky pro novou válku, poznamenal server The Moscow Times.