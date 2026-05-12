Celková poptávka má letos vzrůst na 4,248 bilionu kilowatthodin (kWh) z loňských rekordních 4,195 bilionu kWh. V roce 2027 se zvýší na 4,379 bilionu kWh.
Růst poptávky je podle EIA tažen nárůstem v komerčním sektoru. V roce 2027 by jeho poptávka měla poprvé překonat tu domácností. Ta bude podle EIA v letošním roce činit 1,524 bilionu kWh a u komerčních zákazníků 1,527 bilionu kWh. U průmyslových zákazníků se bude jednat o 1,053 bilionu kWh.
Všechny tři skupiny tak překonají rekordní údaje. U domácností a komerčních zákazníků byl rekordní už v rok 2025. Poptávka tehdy činila 1,515 bilionu kWh, respektive 1,493 bilionu kWh. U průmyslových zákazníků byl rekord v roce 2000, kdy poptávka dosáhla 1,064 bilionu kWh.
Ceny elektřiny pro domácnosti se mají letos zvýšit o pět procent. Porostou i v roce 2027, i když pomalejším tempem, dodala EIA.
Jak se zvyšuje produkce s obnovitelných zdrojů, měl by se podíl výroby elektřiny z uhlí letos snížit na 16 procent z loňských 17 procent a v roce 2027 na 15 procent.
Podíl zemního plynu se sice letos sníží na 39 procent, o jedno procento méně než loni, příští rok ale znovu stoupne na 40 procent. Podíl obnovitelných zdrojů na celkové výrobě elektřiny se má letos zvýšit na 25 procent z 24 procent v roce 2025. Příští rok vzroste na 27 procent. Podíl jaderné energie se má v nadcházejících dvou letech udržet na loňských 18 procentech.