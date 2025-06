jla Jiří Lacina Autor:

20:19 , aktualizováno 20:19

Evropská unie varuje Trumpovu administrativu před důsledky jeho celní politiky. Pokud by se na státy EU do budoucna stále vztahovalo aktuální desetiprocentní clo na dovoz do USA, přišla by odveta. Evropa vzkázala, že nebude tolerovat jednostranně výhodnou dohodu.