Snížení cel jen o čtvrtinu. I tak si USA vymohly na Tchaj-wanu obří investice

Autor: ,
  22:37aktualizováno  22:37
Spojené státy a Tchaj-wan uzavřely obchodní dohodu. Tchajwanští výrobci polovodičů v jejím rámci investují nejméně 250 miliard dolarů (5,2 bilionu korun) do zvýšení produkce čipů v USA. S odkazem na sdělení amerického ministerstva obchodu o tom informuje agentura Reuters. Americká dovozní cla na tchajwanské zboží se podle dohody sníží ze stávajících 20 na 15 procent.
Fotogalerie4

ilustrační snímek | foto: Reuters

Zboží z Tchaj-wanu tak bude podléhat stejné sazbě jako výrobky z Japonska, Jižní Koreje a z Evropské unie, které uzavřely obchodní dohody s USA loni.

Na generická léčiva a jejich složky, součástky letadel a na „nedostupné přírodní zdroje“ nebude Washington uplatňovat žádné clo.

Tchajwanské polovodičové společnosti se na oplátku zavazují, že v USA investují nejméně 250 miliard dolarů do rozvoje výroby čipů. Dalších 250 miliard dolarů pak věnují na „posílení ekosystému polovodičů a dodavatelského řetězce ve Spojených státech“, napsala agentura AFP.

„Naším cílem je přivést 40 procent tchajwanského dodavatelského řetězce polovodičů sem do Spojených států,“ řekl v rozhovoru se CNBC americký ministr obchodu Howard Lutnick.

„Tyto polovodiče potřebujeme pro naši národní bezpečnost a potřebujeme je vyrábět ve Spojených státech. Nemůžeme se spoléhat na zemi vzdálenou téměř 15 000 kilometrů, že nám dodá tyto produkty, které jsou pro naši národní bezpečnost klíčové,“ dodal.

Agentura Bloomberg ještě před oznámením uzavření dohody s odkazem na vysoce postaveného úředníka v tchajwanské metropoli napsala, že pro Tchaj-pej by znamenala významné vítězství.

Tchaj-wan usiloval o to, aby byla dohoda uzavřena ještě před schůzkou amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho čínským protějškem Si Ťin-pchingem, která je která je plánovaná na duben.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.