Už příjezdovou cestu k obchodu lemují hvězdy a pruhy. Jako první po příchodu do obchodu zákazníka upoutá obří kopie americké ústavy připevněná na zdi. Na 18 000 metrech čtverečních se prodává pouze zboží, které je stoprocentně vyrobeno v USA.

K mání je zde vše: větrné zvonkohry, čokoládové tyčinky, ponožky, toaletní papír, oblečení, mražené pizzy i americké vlajky, píše web The Washington Post.

A local business owner is optimistic about President Trump's tariff plan. @MarkAndolUSA @themiastore says "We need to level the playing field. It will take time, but we can get there." https://t.co/pehNLSQGUa — Susan Wenger (@SusanWBEN) April 7, 2025

Zákazníci zde naopak nenajdou nic, co potřebuje baterii, nebo to, co se musí zapojit do zásuvky. Nabídka obchodu se soustředí na zákazníky hledající výrobky s ryze americkým dodavatelským řetězcem. Samosebou obchodník ví, že nabídka je značně omezená. Rád by ale věřil, že se to jednoho dne změní.

Američan tvrdí, že mu obchodní válka prezidenta Donalda Trumpa s Čínou pomůže. Sám se nesnaží o obnovení rovnováhy globálního obchodu. Ví jen, že návštěvníky jeho obchodu nezajímají choulostivá jednání odehrávající se mezi Bílým domem a desítkami zahraničních zemí. „Lidé rádi nakupují to, co je levné, a tak, aby to pro ně bylo pohodlné,“ říká.

Čína je můj boj

Andolův obchod je zčásti turistickou atrakcí a zčásti nostalgickou vzpomínkou na doby, kdy toto předměstí bylo před lety hlavní součástí prosperující výrobní základny Buffala. Dnešní omezený výběr zboží je podle odborníků výsledkem desetiletí globalizace, změn v americké ekonomice a záliby amerických spotřebitelů v levném zboží.

Dlouhá éra liberalizace mezinárodního obchodu vedla k tomu, že prakticky všechny druhy zboží, od otvíráku na konzervy až po letadlovou loď, se vyrábí s použitím dílů a pracovní síly z celého světa, i když se třeba finální montáž odehraje nakonec na území USA.

Přesto obchodník doufá, že cla na čínský dovoz by mu mohla otevřít dveře k tomu, aby na svých pultech mohl mít více položek vyrobených v Americe nebo aby mohl odebírat zboží od více dodavatelů. To je jeho sen už téměř dvacet let, od doby, kdy svářečská společnost, kterou také řídí, přišla kvůli čínské konkurenci asi o polovinu zakázek. „Čína je můj velký soupeř, protože jsem s ní osobně prohrál,“ říká obchodník.

Doby, kdy bývalo líp

Americká města jako Buffalo kdysi svou výrobou poháněla ekonomiku. Trh práce se zde dříve točil kolem oceláren a dodavatelů automobilových součástek. Podle průzkumu newyorského Fedu však v letech 2000 až 2024 zaniklo ve zpracovatelském průmyslu zhruba 30 000 pracovních míst. Naopak pozic v oblasti volného času, pohostinství i zdravotní péče od té doby přibylo.

@FoxNews This holiday season, Mark Andol, founder of the Made in America Store, is championing 100% American-made gifts that support U.S. workers. We’d love to share his inspiring story with your audience! 🇺🇸 pic.twitter.com/omximVGs4c — Made in America Store (@themiastore) December 2, 2024

Andol zažil výrobní propad Buffala na vlastní kůži. Rodák z Elmy založil v roce 1989 společnost, která v jednu dobu zaměstnávala více než 70 lidí ve čtyřech závodech v západním New Yorku, kde se vyráběly převážně ocelové sloupky do PVC oplocení.

V roce 2007 se však jeden z jeho hlavních zákazníků snažil tlačit na cenu stále víc, až mu Andol nedokázal vyhovět. Když tento zákazník přesunul svůj zájem na Čínu, americký podnikatel přišel zhruba o polovinu tržeb a nakonec propustil čtyřicet lidí. Pak se začal zajímat, kolik věcí se od začátku do konce vyrábí ve Spojených státech. Zjistil, že jich není mnoho.

Aby demonstroval, jak moc se výroba přesunula do zámoří, otevřel již v dubnu 2010 obchod s pouhými padesáti výrobky, než se v roce 2016 přestěhoval do většího. Nyní má na skladě přibližně 15 000 výrobků a od dodavatelů vyžaduje, aby mu spolu s nimi dodali dokumenty o tom, kde se produkty a jejich součásti vyrábějí.

Když jsme závislí

Andolův obchod je však hlavně turistickou atrakcí. Peníze tu nechávají spíše skupiny, které přijíždějí velkými autobusy, jen letos bylo takových návštěv už 107.

Lori Campbellová, majitelka cestovní kanceláře, říká, že za posledních patnáct let navštívila Andolův obchod nejméně šestkrát. Vždycky tu kupuje vlajky a vyhlíží zde potenciální vánoční dárky. „Prostě celý ten koncept,“ odpověděla na otázku, co ji vede k tomu se do obchodu vracet. „Je hrozné, že jsme závislí na jiných zemích, pokud jde o dodávky věcí, které potřebujeme,“ říká.

Andol teď nejvíc touží po tom, aby se více mladých lidí věnovalo kvalifikovaným řemeslům a obsadilo zhruba 450 000 volných pracovních míst ve výrobě v celé zemi. Chce, aby se děti vzdělávaly v oblasti počítačů a softwaru.

Nižší korporátní daň by podle něj pomohla firmám růst a ladila by s návrhy v Trumpově daňovém zákoně z roku 2017, který snížil sazbu z 35 na 21 procent. Výrobci, zejména ti malí, by podle něj měli mít více možností získat levné úvěry.

Také další ze zákazník, Američan jménem Jim Cole z Pensylvánie, si myslí, že stále více lidí se dostává do situace, kdy nechtějí čínské věci, což je podle něj částečně motivováno Trumpovým zvolením. Cole však připouští, že si, stejně jako všichni ostatní, kupuje, co chce. „Záleží na tom, co dostanu za nejlepší cenu a v na nejlepší kvalitě,“ uzavřel podle The Washington Post.