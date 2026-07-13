Ve stejném období předchozího rozpočtového roku činily vratky na clech pět miliard dolarů. Podle představitele ministerstva financí většina letošních vratek připadá na žádosti podané v reakci na únorový rozsudek. Velkou část peněz americké úřady vyplatily v květnu a červnu.
Cla před rozsudkem nejvyššího soudu přispěla k mírnému poklesu rozpočtového schodku federální vlády. Ten nyní znovu roste. Od října 2025 dosáhl 1,37 bilionu dolarů, což je o dvě procenta více než ve stejném období loňského fiskálního roku. Agentura AFP poukazuje na to, že mezi oběma rozpočtovými roky se výdaje na obsluhu dluhu zvýšily o 14 procent a výdaje na armádu o pět procent, mimo jiné kvůli válce na Blízkém východě.
Podle dřívějších odhadů na clech zavedených na základě zákona známého pod zkratkou IEEPA, která pak nejvyšší soud zrušil, bylo vybráno přes 175 miliard dolarů. Samotný rozsudek otázku vratek nijak neupravoval.