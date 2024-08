Je libo tekutou smrt? Drzá značka vody míchá kartami průmyslu nealko nápojů

Značka Liquid Death momentálně na Amazonu zaujímá devět procent trhu s balenými vodami. To je na firmu, která vznikla teprve před pěti lety, úctyhodný výkon. Klíčové slovo „Liquid Death“ v nástroji Keyword Scout má momentálně průměrně více než 34 000 vyhledávání týdně a trvale roste.

Značka již před časem uchvátila investory, z nichž mnozí ji nazývají nejrychleji rostoucím brandem mezi nealkoholickými nápoji všech dob. V současnosti má hodnotu 1,4 miliardy dolarů, tedy asi 31 miliard Kč.

Podle portálu Jungle Scout tato společnost nalezla a úspěšně vyplnila jedinečnou mezeru na trhu tím, že se vymanila z tradičního brandingu balených vod a využila obrovského dosahu platforem, jako je právě Amazon. S dalším rozšiřováním a navazováním kontaktů se svým publikem prostřednictvím sociálních sítí vypadá budoucnost této značky velice slibně.

Na Instagramu Liquid Death momentálně sleduje 3,6 milionu lidí a veškerý její obsah má i působivou míru zapojení, protože lidé upřednostňují zábavu před marketingem, vysvětluje portál.

Zrození kapalné smrti

Společnost Liquid Death založil Američan Mike Cessario, bývalý kreativní ředitel v reklamním průmyslu. Původně ho myšlenka nápoje napadla v roce 2009, když se zúčastnil jednoho z amerických hudebních festivalů rockové hudby. Po setkání s některými členy kapel zjistil, že mnozí z nich pijí z plechovek nápoje Monster Energy. Ptal se, proč vlastně neexistují výrobky s podobnou značkou s něčím zdravým?

Představoval si značku, která by z vody dokázala učinit produkt stejně vzrušující jako energetický nápoj nebo pivo. Oslovit chtěl zejména mladší, rebelštější demografickou skupinu. Navíc by umožnil těm, kteří nechtějí pít alkohol, „zapadnout“ v baru nebo jiném společenském prostředí, kde se právě pije.

Tekutá smrt byla oficiálně uvedena na trh v roce 2019 s posláním „zabít vaši žízeň“. Začala se prodávat výhradně v hliníkových plechovkách. Záměrná volba měla za cíl snížit znečištění plastem vyjadřuje i jeden z jejích sloganů firmy: „Death to Plastic“ tedy „Smrt plastům“.

Reklama na Liquid Death s Ozzym Osbournem

Jedním z klíčových momentů na cestě společnosti Liquid Death na trh bylo počáteční využití Facebooku k vyvolání zájmu a přilákání investorů. V roce 2018 byla společnost stále jen nápadem v hlavě jejího tvůrce, jak z tak nudné věci, jako je voda, udělat něco cool a neokoukaného. Cessario potřeboval investory, kteří by mu pomohli dostat produkt na trh. Ti ale zpočátku, stejně jako lidé z nápojového průmyslu tvrdili, že jeho voda vypadá příliš jako pivo a že žádný prodejce nebude chtít prodávat produkt se slovem „smrt“ v názvu. Aby jim Cessario dokázal, že se mýlí, vytvořil reklamu, která se nepodobala ničemu, co kdy průmysl nealko nápojů viděl, a zveřejnil ji na Facebooku.

Do propagace svého videa prostřednictvím reklamy na Facebooku vložil jen několik tisíc dolarů. Po několika měsících mělo video 3 miliony zhlédnutí, jejich stránka na Facebooku měla 80 000 sledujících a stovky komentářů od lidí, kteří se ptali: „Kde si to můžu koupit?“ V lednu roku 2019 získala společnost Liquid Death konečně 1,6 milionu dolarů v rámci počátečního financování. Do měsíce začala prodávat své produkty přes vlastní webové stránky.

Hudba jako součást DNA

V roce 2021 uzavřela společnost Liquid Death partnerství se společností Live Nation a stala se exkluzivní vodou nabízenou na mnoha místech a festivalech po celých Spojených státech. „Hudba je od počátku velkou součástí naší DNA. Nemůžeme se dočkat, až se vrátíme na živá vystoupení, podpoříme naše oblíbené umělce a pomůžeme zničit plastové lahve s vodou na koncertech,“ řekl tehdy Cessario.

V roce 2023 pak Liquid Death navázali spolupráci s Downloadem, masivním hudebním festivalem metalové komunity. Toho roku návštěvníci festivalu vypili více než dvojnásobné množství vody než v roce předchozím a snížili množství plastového odpadu o stovky tisíc láhví během tehdejší britské festivalové sezony.

První rok prodávala značka Liquid Death pouze na svých webových stránkách. V roce 2020 se rozšířila do řetězce supermarketů společnosti Amazon Whole Foods. Brzy dosáhla obratu téměř 10 milionů dolarů. Nyní značka působí ve více než 100 000 obchodech po celém světě.

Značka jako žádná jiná

Úspěch společnosti Liquid Death je výsledkem netradičních, ale velmi účinných marketingových strategií, píše portál JungleScout. Brand se nepodobá žádné jiné značce na trhu nealkoholických nápojů. Heavymetalová estetika doplněná obrázky lebek a neuctivými slogany upoutává pozornost a vytváří zapamatovatelnou korporátní identitu, která vynikne na pultech i obrazovkách.

Obsahová strategie značky je navržena tak, aby bavila a zaujala. Od vtipných reklamních spotů až po virální příspěvky na sociálních sítích vytváří firmě Liquid Death sdílený obsah neustále rezonující s cílovou skupinou. Jejich videa často obsahují absurdní humor a nadsazené scénáře, což je v souladu s rebelskou image značky. Když například internetový troll napsal, že by raději lízal pot ze zad tlusťocha, než aby pil Tekutou smrt, firma nelenila a najala deset lidí, aby se zúčastnili oficiálního ochutnávkového testu a rozhodli, co je lepší.

Důležitý je také závazek k udržitelnosti. Ten je klíčovou součástí korporátní identity. Používáním hliníkových plechovek a partnerstvím s organizacemi, které se snaží omezit plastový odpad, společnost oslovuje ekologicky smýšlející spotřebitele.

Využití influencerů a celebrit, například reklama s Ozzym Osbournem, kteří se shodují s „ostrým“ image značky, také pomohlo značce oslovit širší publikum.

Karlík a továrna na Liquid Death

Virální značka vody Liquid Death nyní spojila síly s populárním americkým výrobcem zmrzliny Van Leeuwen a společně vytvářejí jedinečný produkt: tekutou zmrzlinu.

Limitovaná edice pro značku typických plechovek s ochucenou tekutinou uvnitř se bude od 13. srpna prodávat v obchodech Van Leeuwen po celé zemi za 4,59 dolaru. K dostání bude produkt také v online shopu společnosti Liquid Death a samozřejmě také na Amazonu.

„Bylo pro nás vzrušující vystoupit na chvíli z oblasti zmrzliny a představit naši značku a příchutě v úplně jiném produktu. Milujeme, co Liquid Death dělá, a bylo opravdu zábavné spolupracovat s jejich týmem, který je zábavný a naprosto profesionální,“ uvedl spoluzakladatel zmrzlinové firmy Ben Van Leeuwen.

Začátkem letošního roku získala společnost Liquid Death dalších 67 milionů dolarů od investorů. Výkonný ředitel společnosti Liquid Death Mike Cessario uvedl, že nové finanční prostředky poputují částečně na vytvoření nových příchutí jeho vody.

„Když náš nový výrobek ochutnáte, ucítíte tóny zmrzliny, fondánu a dokonce v ní je i trochu třešní. Je to něco jako ve filmu Karlík a továrna na čokoládu, když Violet ochutná žvýkačku o třech chodech. Ucítíte tam spoustu různých příchutí,“ uzavírá zakladatel netradičního brandu podle agentury Bloomberg.