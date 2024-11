Dolar a bitcoin rostou, koruna ztrácí. Trhy už započítávají Trumpovo vítězství

Koruna si během středečního rána podle serveru Patria Online pohoršila o 35 haléřů na 23,60 za dolar. Podle analytiků by Trumpovo vítězství mohlo přinést zpomalení poklesu sazeb hypoték a omezení plynulosti mezinárodního obchodu.

„Pokud by se Donald Trump stal opravdu americkým prezidentem, lze očekávat utažení podmínek financování na globálních trzích a s tím také spojený pomalejší pokles hypotečních sazeb v tuzemsku,“ sdělil analytik společnosti XTB Tomáš Cverna.

Kurz koruny k dolaru letos ovšem značně kolísal. Třeba v létě klesl až na 22,38 za dolar, naopak na jaře činil až 23,82.

Jako pokropené živou vodou jsou kryptoměny. Bitcoin poprvé prolomil hranici 75 000 dolarů a zaznamenal tak nový rekord. Většinu letošního roku se přitom jeho kurz pohyboval pod sedmdesáti tisíci.

Obchodníci s kryptem totiž předpokládají, že Trump se bude k těmto alternativním měnám stavět mnohem otevřeněji. Před volbami sliboval, že Komise pro cenné papíry bude během jeho druhého období v úřadu ke kryptoměnám mnohem přátelštější.

„Trumpovo vítězství je ve vztahu ke kryptu vnímáno jako extrémně pozitivní výsledek. Předpokládá se masivní příliv investic a to žene ceny vzhůru,“ řekl portálu CNBC šéf kryptoburzy Titan Chris Chung.

Podle Rostislava Plachého z bitcoinové divize české společnosti Golden Gate jde očekávat dokonce růst přes 100 000 dolarů. „Trump nebyl bitcoinu během svého prvního funkčního období příliš nakloněn a považoval ho za nástroj k nekalým aktivitám. V USA ale dle průzkumů vlastní bitcoin a kryptoměny přes 15 procent obyvatel, to je velká voličská základna, proto svůj postoj výrazně přehodnotil,“ vysvětlil.

Připomněl také, že Trump nedávno zmínil vytvoření strategické národní zásoby bitcoinu a zdůraznil, že vláda si ponechá 100 procent bitcoinu, který vlastní, tedy kolem 210 tisíc kusů. „Trump je přesvědčen, že bitcoin jednoho dne pravděpodobně překoná tržní kapitalizaci zlata a slíbil, že prvním krokem po nástupu do funkce bude odvolání Garyho Genslera a jmenování nového předsedy Komise pro cenné papíry,“ dodal Plachý.

Daří se ale i dalším kryptoměnám. Například Dogecoin, který dlouhodobě propaguje i Trumpův podporovatel Elon Musk vystřelil ve středu ráno podle CNBC o 22 procent, osm procent přidala i další spekulativní měna Shiba Inu.

V případě těchto menších kryptoměn jsou však analytici s předpověďmi dalšího vývoje opatrnější. „Vzhledem k tomu, že trh s nimi je menší, není překvapivé, že takto dramaticky posilují. Stejně tak rychle mohou zase spadnout dolů. V dlouhodobém pohledu bude u alternativních kryptoměn jen málo vítězů, je to pořád něco jako koupit si los v loterii,“ shrnul hlavní analytik společnosti Bitwise Asset Management Ryan Rasmussen.

Sílí dolar i americké akcie

Ceny termínových kontraktů na indexy S&P 500 a Nasdaq, které umožňují investorům spekulovat na budoucí vývoj indexů, rostou o více než jedno procento, protože trhy se těší na slíbené snížení daní a menší regulaci podniků. Výnosy amerických státních dluhopisů stouply na nejvyšší hodnotu za čtyři měsíce.

Evropské akcie oproti původním obavám z obchodní války reagovaly rovněž posílením a navázaly tak na vývoj burzovních indexů ve Spojených státech. Panevropský index STOXX Europe 600, který sleduje obchodování na burzách v Británii a vybraných zemích Evropské unie, krátce před 09:30 SEČ vykazoval růst skoro o 1,6 procenta na 517,47 bodu.

„Zavedení cel by dopadlo na Evropu jako celek. Mělo by to ale negativní dopad i na americkou ekonomiku. Mnohem zajímavější bude sledovat ekonomickou válku mezi Čínou a USA. Evropa si bude muset vybrat, na jakou stranu se postaví,“ řekl v komentáři k volbám ministr financí Zbyněk Stanjura.

Na měnových trzích dolar posiluje. Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, si ve středu ráno připsal 1,7 procenta. Euro vůči dolaru kleslo zprvu o dvě procenta na 1,0708 dolaru. Dolar k jenu stoupl o 1,8 procenta a zpevnil i vůči čínskému jüanu.

Analytici obecně předpokládají, že Trumpovy plány na omezení imigrace, snížení daní a rozsáhlá cla by v případě jejich uzákonění vyvolaly větší tlak na růst inflace a výnosů dluhopisů, než politika Harrisové. Trumpovy návrhy by také mohly mít tendenci tlačit na růst dolaru a ovlivnit rozsah snížení úrokových sazeb v USA.

Trhy jsou nyní přesvědčené, že centrální banka USA (Fed) ve čtvrtek sníží základní úrok o čtvrt procentního bodu. Obchodování s termínovými kontrakty však ukazuje na opatrnost ohledně budoucího vývoje.