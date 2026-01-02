USA se staly první zemí, která za rok vyvezla přes 100 milionů tun LNG

Spojené státy se vloni staly první zemí na světě, která za jediný rok vyvezla více než 100 milionů tun zkapalněného zemního plynu (LNG). Export LNG ze Spojených států v loňském roce podle těchto údajů vzrostl o téměř 23 milionů tun na 111 milionů tun.
Nakládka LNG tankeru Gordonwaters Knutsen se uskutečnila koncem dubna v americkém Texasu. Vykládka skončila v nizozemském Eemshavenu. Poprvé se celá plavba uskutečnila v režii ČEZ. Dosud si společnost objednávala dovoz zkapalněného plynu jako ucelenou službu a náklad přebírala až v terminálu. | foto: ČEZ

„Je pozoruhodné, že za devět let se USA dostaly z nulového vývozu LNG na více než 100 milionů tun,“ uvedl analytik Jason Feer ze společnosti Poten and Partners.

Spojené státy v loňském roce vyvezly o téměř 20 milionů tun LNG více než Katar, který je nyní druhým největším exportérem LNG na světě. Na celosvětovém exportu LNG se Spojené státy vloni podílely zhruba čtvrtinou, píše agentura Reuters.

V samotném prosinci dosáhl vývoz LNG z USA rekordních 11,5 milionu tun. Největším odběratelem zůstala Evropa, kam minulý měsíc směřovalo devět milionů tun amerického LNG.

Dovoz LNG z USA pomohl Evropské unii vypořádat se s výpadky v dodávkách ruského plynu po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. EU plánuje dovoz plynu z Ruska do roku 2027 zcela ukončit.

Agentura Bloomberg tento týden s odvoláním na odhady společnosti Kpler uvedla, že celosvětový export LNG se v loňském roce zvýšil o čtyři procenta na 429 milionů tun. To představuje nejvýraznější nárůst od roku 2022, kdy se export zvýšil o 4,5 procenta.

