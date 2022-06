Úsporný tarif se blíží. Parametry vláda teprve určí, s teplem nepočítá

V dokumentu se totiž mluví jen o elektřině a plynu, nikoliv o dodávkách tepla z tepláren. „Těžko si představit absurdnější diskriminaci lidí připojených na teplárny, než s jakou přišlo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Majitel rodinného domu vytápěného plynem na příspěvek dosáhne, zatímco důchodce v paneláku vytápěném například z plynové teplárny nedostane nic,“ uvedl předseda výkonné rady Teplárenského sdružení a bývalý premiér ČR Mirek Topolánek. Zároveň připomněl, že teplo ze soustav zásobování teplem využívají čtyři miliony lidí.

Ministerstvo ujišťuje, že přichystá pomoc i pro tyto domácnosti. „MPO pracuje na tom, aby stát před topnou sezonou zajistil nižší cenu tepla také pro zákazníky, kteří jsou napojeni na centrální vytápění nebo kteří využívají teplo z domovní plynové kotelny,“ uvádí tiskový mluvčí resortu Marek Vošahlík.

Úsporný tarif má být hlavní pomocí v boji proti drahým energiím. Prakticky půjde o slevu na elektřinu a plyn hrazenou ze státního rozpočtu. Ve středu publikované dokumenty ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) vysvětlují, jak by to celé mělo fungovat. Důležitou roli prostředníka sehraje operátor trhu OTE, což je společnost ve vlastnictví státu, která mimo jiné slouží jako centrální informační uzel tuzemského energetického trhu.

Podle dokumentů stát zašle společnosti OTE ze státního rozpočtu peníze na úhradu příspěvku na úsporný tarif. Operátor trhu je pošle jako příspěvek obchodníkům s elektřinou či plynem a obchodníci to promítnou do záloh zákazníka, jako kdyby uplatňovali slevu. Lidem tak úsporný tarif, pokud na něj budou mít nárok, připadne automaticky. Nebudou o něj muset žádat jako třeba o příspěvek na bydlení.

Na konkrétní parametry si nicméně domácnosti budou muset ještě počkat. Návrh zákona uvádí, že podmínky čerpání tarifu stanoví až nařízení vlády. Takové nastavení dává státu větší prostor k manévrování. „Navrhované řešení, podle kterého o výši slevy, kategoriích zákazníků, kteří slevu obdrží a o dalších podrobnostech rozhodne vláda ve svém nařízení, dává vládě flexibilitu reagovat na různé situace, které mohou v budoucnu nastat,“ míní Vošahlík z MPO.

Samotný návrh zákona má vláda v plánu projednat příští středu. Následně by putoval do Poslanecké sněmovny, přičemž by měl projít zrychleně, ve zkráceném jednání. „O konkrétních konečných parametrech tarifu rozhodne vláda po definitivním schválení novely,“ dodává tiskový mluvčí ministerstva.

Podmínky uplatnění úsporného tarifu nebudou pro všechny stejné. Vláda svým nařízením stanoví kategorie zákazníků, aby se rozlišili ti, kteří například s elektřinou jenom svítí a ti, kteří pomocí ní zajišťují chod celé domácnosti. Zákazníci budou v případě elektřiny rozdělení do skupin podle distribuční sazby, u plynu se bude sleva odvíjet od plánované roční spotřeby plynu.

O tom, kdo má jakou sazbu, a kolik spotřebovává, informují operátora trhu provozovatelé distribuční soustavy – tedy společnosti jako ČEZ Distribuce.

Státní rozpočet to vyjde na desítky miliard

Ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela (STAN) před časem v rozhovoru pro Právo uvedl, že sleva by mohla být 15 až 20 procent. Tarif má zároveň podnítit šetření energií. Zjednodušeně řečeno, sleva se zřejmě bude týkat jen určité části spotřeby, tak aby lidé měli motivaci ji snižovat. Jak by mohla pomoc v reálu dopadnout do rozpočtu domácností nedávno vyčíslil Jiří Matoušek z firmy Centropol v pořadu Rozstřel (sledujte ZDE).

Dopad do státního rozpočtu Síkela v rozhovoru pro Právo vyčíslil na 16 až 24 miliard korun. Jeho spolustraník a ministr školství Petr Gazdík (STAN) nicméně v posledních Otázkách Václava Moravce řekl, že vláda je na úsporný tarif připravená dát dokonce více než 50 miliard korun. Tolik za celý rok nespolkne ani ministerstvo zdravotnictví s ministerstvem životního prostředí dohromady.