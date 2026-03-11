Agentura IEA kvůli válce navrhuje rekordní uvolnění ropných rezerv

Informuje o tom list Wall Street Journal s odvoláním na osoby obeznámené se situací.
Mezinárodní agentura pro energii (IEA) svolala mimořádné zasedání svých 32 členských zemí. Očekává se, že země by o návrhu měly rozhodnout ve středu, dodal list. Plán bude přijat v případě, že nebudou vznesené žádné námitky, případný protest alespoň jedné země by mohl rozhodnutí zdržet.
Tento týden v úterý se ministři energetiky skupiny sedmi předních ekonomik světa G7 nedohodli na uvolnění strategických ropných rezerv. Místo toho požádali IEA, aby situaci vyhodnotila.
Návrh IEA má reagovat na masivní narušení dodávek ropy způsobené téměř úplným uzavřením Hormuzského průlivu, námořní cesty spojující Perský záliv se světovými trhy. Touto trasou se přepravuje přibližně pětina světových dodávek ropy, avšak hrozba útoků na tankery od Íránu přepravu téměř zastavila.
Podobný scénář, tedy útoky na ropné tankery v průlivu, vedl západní země a jejich spojence k vytvoření IEA v roce 1974. Agentura sdružující západní státy a jejich partnery stanovuje pravidla pro minimální objem strategických zásob ropy členských zemí a koordinuje jejich uvolňování, aby zmírnila otřesy na ropném trhu a ochránila ekonomiky.
Od zahájení útoků USA a Izraele 28. února cena ropy vzrostla o 40 procenta a překročila hranici 100 USD za barel, než tento týden opět klesla, protože obchodníci pozorně sledují prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, jak dlouho válka potrvá. Ve středu při asijském obchodování v reakci na zprávu WSJ klesala, postupně však své ztráty smazala a pohybuje se kolem svého úterního závěru.
Ekonomové varují, že trvalý růst cen ropy může vyvolat inflaci a korekci akciového trhu. Významně růst pocítí hlavně řidiči kvůli zvýšení cen pohonných hmot.
Výkonný ředitel IEA Fatih Birol v pondělí uvedl, že členové IEA drží ve veřejných zásobách 1,2 miliardy barelů a dalších 600 milionů v povinných komerčních zásobách. Podle hrubých výpočtů to představuje ztracené dodávky z Perského zálivu za asi 124 dní.
Zkušenosti s předchozím uvolňováním strategických ropných rezerv jsou smíšené. Členské státy IEA uskutečnily dvě rychlá uvolnění zásob po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022. Bezprostředně po tomto kroku ceny ropy vzrostly asi o 20 procent, protože obchodníci jej vnímali jako signál, že krize na ropném trhu je vážnější, než se čekalo. Podle analytiků však později uvolnění zásob přispělo ke snížení cen.
Za velmi úspěšný je naopak považován zásah z roku 1991, kdy americký prezident George W. Bush před zahájením operace Pouštní bouře nařídil vůbec první využití amerických strategických rezerv. Členské země IEA se tehdy připojily koordinovaným uvolněním dalších zásob ropy ze svých skladů.