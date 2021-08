V Česku rostou útulny. Domečky, nabízející přístřeší i luxus na malém prostoru

Příkladem komfortu je útulna Aranka, kterou navrhl architekt Martin Kožnar. Jméno odkazuje na cikánské maringotky, které se mu staly inspirací. „Je to něco, co je v české krajině standard a je její přirozenou součástí,“ vysvětluje Kožnar. Ve výsledku i jeho výtvor působí, mimo jiné i kvůli použité ořechové maringotkové barvě, že do krajiny patří.