V létě zdraží zájezdy až o patnáct procent, říká šéf Exim Tours. ‚Bude to jiný last minute‘

Praha Ceny zájezdů rostou kvůli velkému zájmu a omezeným kapacitám aerolinek i hotelů, navíc nebudou nabídky last minute. „Letos kdo dřív přijde, pro toho bude cesta jednodušší a levnější,“ říká Ferid Nasr, šéf cestovní kanceláře Exim Tours.

Lidovky.cz: Připlatí si letos Češi za dovolenou v zahraničí?

Ceny se budou odvíjet od ubytovací kapacity. Řekl bych, že teď jsou ceny nastavené velmi nízko, hotely se ale začínají plnit a v červenci nebo v srpnu může jít cena klidně o deset až patnáct procent nahoru. V tom bude letošní období last minute specifické.

Lidovky.cz: Některé hotely ale hlásí, že nastavují akční ceny, aby v té konkurenci získaly klienty...

Myslím, že je tak nastavily na začátku, aby už během zimy a jara přilákaly klienty. Během letních měsíců už ale ceny dolů nepůjdou, spíš naopak. Jak říkám, bude to letos trochu jiný last minute.

Lidovky.cz: Jak tedy bude vypadat letošní turistická sezona?

Do letošní sezony se snad už pozitivně propíše očkování. Za klíč považuji covidpas, který by nesl informaci o očkování, testu nebo protilátkách po prodělání covidu a budou ho akceptovat v co nejvíce zemích. Mohl by fungovat také pro vstup na společenské akce. Doufám, že se v nějaké podobě objeví do konce května.