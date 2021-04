Praha vybuduje síť cyklodep pro rozvoz zboží na elektrokolech

Praha Na území Prahy v budoucnu vznikne síť cyklodep pro rozvoz zboží po městě elektrokoly. V budoucnu by jich mohla být až desítka. Magistrát se chystá v létě otevřít nové depo u Anděla pod městským okruhem.

Novinářům to ve středu řekli náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě), Róbert Sobčák z magistrátního odboru dopravy a Filip Hájek z Technické správy komunikací (TSK). Od loňského listopadu funguje cyklodepo na Florenci, odkud firmy po centru přepravily dosud přes 30 tisíc zásilek.

Provoz depa na Florenci podle Scheinherra ukázal, že tento systém zefektivňuje přepravu zboží a zlepšuje životní prostředí. „V úzkých historických uličkách Prahy není jednoduché se všemi dodávkami projíždět a parkovat. S pomocí nákladních kol je to mnohem jednodušší a doprava je efektivnější,“ řekl. Po centru navíc nemusí jezdit tolik dodávek, čím se zlepšuje ovzduší, dodal.

Na tom, kolik cyklodep a kde přesně budou, chce město spolupracovat s Institutem plánování a rozvoje (IPR). Podle Sobčáka není jednoduché najít prostor, aby umístění dávalo firmám ekonomický smysl a zároveň byl provoz udržitelný. „Vycházíme z toho, že to bude řádově plus minus deset dep. Kromě toho budou vznikat depa soukromých firem. Vnímám ale roli města jako toho, kdo to rozjede a vytvoří podmínky, ne jako logistického provozovatele,“ řekl.

Nové depo vznikne nedaleko Anděla pod křižovatkou městského okruhu s Plzeňskou ulicí na místě dnes opuštěného soukromého parkoviště. Odtud firmy obslouží například oblast Smíchova nebo Malé Strany. Spuštěno bude letos v červenci či srpnu. Část firem, které zde budou, mají již své překladiště v depu na Florenci. Zbylá místa obsadí firmy, na které se tam nedostalo.

Dosud jediné cyklodepo je od loňského listopadu právě na Florenci pod magistrálou. Kurýři osmi firem odsud přepraví k zákazníkům zhruba 7 tisíc zásilek měsíčně. Náklady na provoz depa se pohybují okolo 100 tisíc korun měsíčně a jsou kryty z příspěvků firem. „Není to nějaká dotace ze strany města, ale našli jsme řešení, které provoz zaplatí. Město dává k dispozici pozemek,“ řekl Hájek.

Cyklodepo funguje tak, že firmy zde mají kontejnery, kam přivezou své zásilky. Odsud je kurýři vezou na kolech lidem. V případě nemožnosti doručení zásilek se balíčky vrací zpět, nikoliv do vzdálených skladů. Tím se snižují emise ve městě.

Pražské zastupitelstvo předloni přijalo závazek, že do roku 2030 sníží emise oxidu uhličitého v metropoli o 45 procent. Do roku 2050 má být město tzv. bezuhlíkové. K tomu má napomoci podpora udržitelných druhů dopravy, výsadba zeleně či energetické úspory ve veřejných budovách.