V reakci na ministrovo prohlášení spadly ceny ropy v pátek odpoledne o deset procent, barel ropy Brent se prodával už pod hranicí devadesáti dolarů za barel.
Americký prezident Donald Trump íránského straně poděkoval, nicméně dodal, že americká námořní blokáda Íránu potrvá dál, a to dokud se neuzavře úplná dohoda, která by vzájemný konflikt uzavřela.
Arakčí upřesnil, že plavba průlivem je možná po „koordinované trase“, kterou již dříve oznámil íránský úřad pro přístavy a námořní plavbu.
„V souladu s příměřím v Libanonu je plavba všech obchodních plavidel Hormuzským průlivem prohlášena za zcela otevřenou po zbývající období příměří, a to po koordinované trase, kterou již oznámila Organizace pro přístavy a námořní dopravu Íránské islámské republiky,“ napsal Arakčí na X.
Trump chce být u toho
Šéf Bílého domu v rámci jiného svého výstupu prohlásil, že věří, že dohoda o ukončení války s Íránem přijde „brzy“, načasování nicméně zůstává nejasné. Podle Trumpa měla další jednání proběhnout o víkendu v Pákistánu.
Americký prezident prohlásil, že by mohl navštívit Islámábád, pokud by tam byla podepsána dohoda s Íránem o ukončení války. Nevyloučil prodloužení současného příměří, které vyprší příští týden, ale naznačil, že by to nemuselo být nutné, pokud bude dosaženo konečné dohody.
Írán je také údajně připraven opustit obohacování uranu, které podle něj mohlo být ukryto po amerických a izraelských náletech. Trump trvá na dohodě, která by zahrnovala to, že Teherán úplně opustí jaderný program.