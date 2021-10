Vakcínu i pro kapitána. Smartwings tlačí personál k očkování, vedle letušek také piloty

Pro lidi odmítající očkování proti covidu zvažuje vláda přísnější podmínky, přitvrzuje už ale i známá česká firma. Zaměstnanci české letecké skupiny Smartwings, kam spadají i České aerolinie (ČSA), obdrželi naléhavý dopis od generálního ředitele společnosti Romana Vika. Očkování je podle něj nezbytné zejména u letového personálu.



„Abychom mohli konkurovat ostatním leteckým společnostem, začít znovu růst a vrátit se na úroveň roku 2019, (...) musíme být schopní prokázat, že jsou naši zaměstnanci bezpeční nejen z hlediska přeshraničního pohybu, ale především při kontaktu s cestujícími. Je to požadavek trhu,“ napsal Vik v dopise, jejž mají Lidovky.cz k dispozici.

Smartwings se během léta podařilo dostat, co do počtu přepravených pasažérů, na 60 procent úrovně před covidem, stále se ale potýkají s ekonomickými problémy. Společnost čerpá úvěr od čtyř bank za dvě miliardy korun.

Při pravidelných cestách do zahraničí, jež posádky v rámci pracovní náplně absolvují, je překážkou především to, že některé země neočkovaným omezují pobyt na svém území. Například USA umožní od listopadu vstup jen plně očkovaným cizincům, další státy posílají neočkované do karantény.

Kromě toho podle Vika klesá také ochota cestovních kanceláří uzavírat kontrakty se společnostmi, které se neprokážou stoprocentní proočkovaností svých zaměstnanců – především těch, kteří jsou v přímém kontaktu se zákazníky. „Není možné, aby naši cestující a zaměstnanci chránící očkováním sebe i ostatní měli doplácet na ty, kteří se očkovat nechtějí,“ napsal Vik s tím, že takovou konkurenční nevýhodu si tuzemská aerolinka nemůže dovolit.

Vedení největší tuzemské aerolinky, jež se svými více než čtyřmi desítkami letadel pravidelně létá do zhruba osmdesáti destinací, zároveň rozhodlo, že očkování proti covidu bude nově podmínkou také pro všechny uchazeče na pozici pilota či letušky. Společnost na svém oficiálním webu uvádí, že výběrové řízení palubních průvodčích spustí v blízké době. Pro své báze v Polsku aktuálně nabírá i piloty.

Proti české legislativě

„Mít plně naočkovaný letový personál považujeme za naprostou nutnost potřebnou k zajištění jak ochrany zdraví cestujících a posádek, tak plynulého provozu a fungování společnosti,“ zdůvodnila mluvčí Smartwings Group Vladimíra Dufková s tím, že na neočkované zaměstnance vedení apeluje už delší dobu.

Kdo tak neučiní, bude podle Vika limitován v rámci plánování zahraničních cest. Přijít by mohl také o vícedenní „pobytové“ služební cesty, o které je obecně mezi posádkami velký zájem, a tedy i o část příjmu.

Ve světovém měřítku není nařízení očkování proti covidu zaměstnancům výjimkou. Učinily tak například i nadnárodní korporace včetně Googlu či Facebooku. Tuto povinnost však mohou aplikovat jen na některých trzích jako například v USA. V případě České republiky je očkování proti covidu stále na dobrovolné bázi a firmy jej tak podle expertů na pracovní právo nemohou klást jako podmínku ani pro své stávající zaměstnance, ani při náboru nových lidí. „Zaměstnavatel není oprávněn zaměstnanci uložit povinnost nechat se očkovat proti covidu. V platné právní úpravě by pro tento krok nenašel žádnou relevantní oporu,“ uvedl Jan Kubica z advokátní kanceláře Moore Legal.

Souhlasí s ním i Josef Sklenička z advokátní kanceláře Toman & Partneři. „Pokud by zaměstnavatel v obecné rovině podmiňoval zaměstnávání osob tím, že po nich bude požadovat očkování proti covidu, pak by se mohlo jednat o znaky diskriminace, což je právně nepřípustné,“ řekl.

V případě mezinárodní letecké společnosti je však zároveň nezbytné, aby letové posádky dodržely pravidla konkrétních států. Ať už pro vstup do země, která vyžaduje výhradně očkování, nebo pro případ, kdy by bylo nutné v destinaci neplánovaně zůstat déle, například kvůli poruše letadla. Za běžných okolností jsou totiž letušky a piloti považováni za tranzitující pasažéry a ti mají v řadě zemí mírnější podmínky.

Ideální je dohoda

Podle Skleničky by tak mohla nastat jiná situace, pokud by zaměstnavatel očkování zahrnul mezi nutné podmínky pro výkon specifikované práce. „Požadavek musí být oprávněný a ospravedlnitelný. To by pak v případě sporu posuzoval příslušný soud,“ uvedl.

Podmínkou pro nástup na pozici letušky či pilota u Smartwings je dlouhodobě například očkování proti žloutence typu A a B, některým skupinám meningokoků, ale také proti břišnímu tyfu či žluté zimnici. „Pokud je zaměstnavatel přesvědčen, že je nepovinné očkování zcela nezbytné, měl by s každým zaměstnancem dospět k dohodě,“ dodává Sklenička.

Letecký průmysl obecně dělá, co může, aby se co nejrychleji vrátil na původní objem dopravy. Někteří dopravci už proto nepustí na palubu ani neočkované pasažéry. K takovému kroku se uchýlily například společnosti Qantas, Air New Zealand či Air Asia.