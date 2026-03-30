Saúdskoarabský ropovod East-West vznikl na počátku 80. let minulého století, kdy přepravu ropy v regionu ohrožovala válka mezi Íránem a Irákem. Nyní to je americko-izraelská válka vůči Íránu, která přepravu ropy znesnadňuje. Díky ropovodu East-West dodávky ropy proudit do přístavu Janbú v Rudém moři, píše agentura Bloomberg.
„V příštích několika dnech dosáhne své maximální kapacity,“ uvedl 10. března generální ředitel společnosti Saudi Aramco Amin Nasser.
Saúdská Arábie nyní každý den vyváží také dalších přibližně 700 až 900 tisíc barelů rafinovaných produktů. I v době války si tak země udržuje alespoň částečný příliv financí a tak ve srovnání s Kuvajtem momentálně trpí mnohem méně.
Investice, která se vyplácí
Budování ropovodu East-West před několika desítkami let cílilo právě na případ, že by došlo k uzavření Hormuzského průlivu, kudy za běžné situace proudí asi 20 procent světových dodávek ropy a zemního plynu. Nyní se investice saúdskoarabské ekonomice více než vyplácí.
Pro ropovod jsou ale poslední dny zatěžkávací zkouškou. Zatím nikdy v historii nebyl potřeba víc než dnes. Na jeho stavbě se v 80. letech minulého století podílelo kolem 7 tisíc dělníků a výstavbu měla na starosti společnost Mobil Oil. Původně měl pomoci Saúdské Arábii hlavně k tomu, aby mohla dodávat ropu na Západ. Dnes ale tímto způsobem míří většina saúdských dodávek do Asie.
Data z poslední doby ukazují, že vývoz ropy ze saúdskoarabského přístavu Janbú se v posledním týdnu zvýšil o 2 miliony barelů ropy denně.
Saúdská Arábie trpí méně než Katar
Podle ekonoma Farouka Soussy z investiční banky Goldman Sachs by hospodářství Saúdské Arábie mohlo letos oslabit zhruba o tři procenta. Nedaleký Katar nebo Kuvajt, kde takové ropovody nejsou, počítají mnohem výraznější ztráty. Hrubý domácí produkt obou zemí letos klesnout až o 14 procent, upozorňuje agentura Bloomberg.
„Pro země Perského zálivu může být současná válka více problematická než pandemie covidu. Až se situace v regionu uklidní, státy se opět postaví na nohy. Nějakou dobu to však potrvá. Je zároveň otázka, jestli se zemím podaří opět plně obnovit důvěru investorů a firem. To ukáže až čas,“ prohlásil pro Bloomberg analytik Soussa.
Hormuzským průlivem před válkou procházelo asi 15 milionů barelů ropy denně. Saúdskoarabský ropovod tedy nedokáže tento výpadek nahradit zcela. I přesto jde ale v době, kdy cena severomořské ropy Brent již několik týdnů převyšuje hranici 100 amerických dolarů za barel, o velkou pomoc, která sráží ceny dolů.
Experti také podotýkají, že navzdory ropovodu Saúdská Arábie vyhráno nemá. Írán totiž opakovaně útočí na důležitou infrastrukturu a zasáhnout by dalších dnech mohl právě i tento ropovod. „Pro Írán jde o poměrně snadný cíl,“ podotkl pro Bloomberg vysokoškolský pedagog Adi Imsirovic.
Generální ředitel Aramka označil současnou válku za největší krizi, jaké kdy ropný a plynárenský průmysl v tomto regionu čelil. „Je naprosto zásadní, aby se v Hormuzském průlivu obnovila lodní doprava,“ uzavřel Amin Nasser.