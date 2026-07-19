Zpátky do dob SSSR. Rusové se kvůli válce vrací k hotovosti, plat dostávají v obálce

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  18:00aktualizováno  18:00
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Rusové čekají ve frontě na výběr hotovosti z bankomatu.

Rusové čekají ve frontě na výběr hotovosti z bankomatu. | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
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Rusové se po letech stále častějších bezhotovostních plateb vracejí k používání hotovosti. Důvodem jsou především časté výpadky mobilního internetu, které znemožňují platby kartou, ale také snaha části podnikatelů vyhnout se placení daní v době rostoucích ekonomických problémů spojených s válkou na Ukrajině.

Objem hotovosti v oběhu se od začátku letošního roku zvýšil o 1,56 bilionu rublů (423 miliard korun), což je největší nárůst za stejné období roku od pandemie covidu-19. Vyplývá to z údajů ruské centrální banky.

Vlny útoků ukrajinských dronů v poslední době opakovaně přiměly Kreml odpojit mobilní internet v rozsáhlých částech země. To mnoha lidem znemožnilo platby kartou. Vláda tvrdí, že cílem těchto výpadků je čelit útokům dronů.

„Mít po ruce hotovost vám dává určitý pocit kontroly a bezpečí,“ řekla serveru britské veřejnoprávní televize BBC žena z Moskvy, která si přála zůstat v anonymitě. „Pokud je ve městě nouzová situace, vím, že si i tak budu moci koupit základní potřeby, i kdyby mobilní síť přestala fungovat.“

Současný nárůst navazuje na několik předchozích vln výběrů hotovosti během války, kdy se Rusové snažili vytvořit si finanční rezervu pro případ nejistoty.

Objem hotovosti v oběhu výrazně vzrostl například po vyhlášení částečné mobilizace prezidentem Vladimirem Putinem v září 2022 a také během krátké vzpoury žoldnéřské Wagnerovy skupiny v červnu 2023.

Tento posun ale nyní státu ztěžuje výběr daní, a to v době, kdy se Rusko potýká s rostoucím rozpočtovým deficitem a potřebuje každý rubl k financování války na Ukrajině.

Přestože ruskému ropnému a plynárenskému sektoru, který zajišťuje zhruba čtvrtinu příjmů státního rozpočtu, pomohl nedávný růst cen ropy po válce USA a Izraele s Íránem, celkové tempo růstu ruské ekonomiky zpomaluje.

Ruské ministerstvo hospodářství v květnu snížilo odhad letošního růstu hrubého domácího produktu (HDP) na 0,4 procenta, což by znamenalo nejslabší růst ekonomiky od roku 2022.

Růst DPH dostal firmy na pokraj bankrotu

Kvůli zvýšení rozpočtových příjmů Kreml v lednu zvýšil daň z přidané hodnoty (DPH) na 22 procent z 20 procent a snížil hranici, od které ji musí platit malé a střední podniky. Mnoho již těžce zkoušených firem se tak dostalo na pokraj bankrotu.

Kvůli vyšším daním a zpomalující ekonomice se lékárny, restaurace, kosmetické salony i malé obchody stále častěji snaží přimět zákazníky k platbám v hotovosti, aby část příjmů nemusely vykazovat.

„Stánky na našem trhu zavírají jeden po druhém, protože se jejich provoz už nevyplácí. Většina těch, kteří ještě zůstali, žádá zákazníky, aby pokud možno platili hotově, takže přes pokladnu projde méně peněz,“ uvedla majitelka obchodu s oblečením na trhu v západoruském Pskově.

Finanční ředitel největší ruské banky Sberbank Taras Skvorcov minulý měsíc varoval, že přibývá firem, které zaměstnancům vyplácejí část mezd neoficiálně „v obálkách“, aby se vyhnuly daňovým odvodům.

Podle něj jde o velmi znepokojivý trend, který naznačuje rostoucí podíl šedé ekonomiky. Podle Skvorcova se zároveň zvýšené množství hotovosti nevrací zpět do bankovního systému, ale zůstává v rukou lidí a firem.

„Šedé“ praktiky podnikatelů

Průzkum největšího ruského sdružení malých a středních podniků Opora Rossii z května ukázal, že zhruba šest procent podnikatelů kvůli vyšší daňové zátěži využívá různé „šedé“ praktiky, například nevydává účtenky za platby v hotovosti.

Platby v hotovosti umožňují firmám podhodnocovat obrat, aby se udržely pod hranicí pro platbu DPH. Vyplácené mzdy v hotovosti jim pak pomáhají vyhýbat se platbě daní z mezd.

Zvyk z doby Sovětského svazu schovávat peníze „pod matraci“ se vrací navzdory vysokým úrokům z bankovních vkladů. Centrální banka nyní drží sazby vysoko ve snaze bojovat s přetrvávající inflací poháněnou válečnými výdaji.

Například úrok ročního termínovaného vkladu ve výši 100 tisíc rublů u banky Sberbank je nyní úročen deseti procenty. Přesto Rusové v květnu podle údajů centrální banky vybrali z bankovních účtů 550 miliard rublů, z toho 200 miliard rublů z termínovaných vkladů.

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Zpátky do dob SSSR. Rusové se kvůli válce vrací k hotovosti, plat dostávají v obálce

Rusové čekají ve frontě na výběr hotovosti z bankomatu.

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