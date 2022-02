V řadě oblastí je republika na dovozu z těchto států závislá. V jiných by mělo být snadné případný výpadek dovozů nahradit odjinud. To dle českých ekonomů nejspíš bude nutné tak jako tak. Kvůli sankcím uvaleným na Rusko se tamní trh stane pro české podnikatele nedostupný a Rusko jako exportní trh tak přestane pro ČR existovat; podniky obchodující s Ruskem by se měly připravit na to, že ruská strana nebude hradit své závazky.