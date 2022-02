„Evidentně hrozí, že může dojít ke snížení růstu až stagnaci české ekonomiky. V případě eskalace konfliktu dokonce k poklesu ekonomiky. A to navzdory faktu, že podíl přímého českého zahraničního obchodu s Ruskem je v celkovém měřítku nízký,“ uvedl hlavní ekonom České spořitelny (ČS) David Navrátil.Tempo růstu HDP (viz grafika) by se podle něj mohlo snížit o jeden a půl a v krajním případě až o šest procentních bodů.