Služba portálu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) umožňuje příjemcům důchodů nebo jejich zástupcům po přihlášení zobrazit valorizační oznámení. Mohou si ho i vytisknout.
Dokument má stejnou platnost jako listinná varianta – je opatřen otiskem razítka a podpisem pracovníka ČSSZ.
Jakmile bude valorizační oznámení připraveno, obdrží žadatel notifikaci na e-mail, který uvedl při spuštění služby. Pozor, e-mail pro zaslání notifikace nelze zadat dodatečně, upozorňuje web ČSSZ.
Pokud žadatel zastupuje více lidí, kteří pobírají důchod například od 2. do 14. dne v měsíci, přijde notifikační oznámení až budou připraveny všechny dokumenty podle jednotlivých splatností, tedy nejpozději 14. dne v měsíci.
Cílem tohoto opatření je přechod na modernější a efektivnější komunikaci a omezení rozesílání papírových dokumentů.
ČSSZ doporučuje využij tuto službu nejdříve v den splatnosti důchodu.
ČSSZ přestane posílat oznámení o zvýšení penze poštou. O dopis se musí požádat
Kdo ale chce, aby mu oznámení o valorizaci dále chodilo poštou musí si o něj zažádat. Pokud jste chtěli valorizační oznámení dostat letos v lednu, bylo nutné o něj požádat do 30. 9. 2025. Pokud ČSSZ žádost obdrží později, papírové oznámení dostane žadatel až při následující valorizaci důchodů, která bude v lednu 2027.
Vyplněný formulář žádosti je potřeba poslat správě poštou, přes datovou schránku či s uznávaným elektronickým podpisem e-mailem. S vyplněním pomohou ale i úředníci na pobočkách. Před lednovou valorizací by to mělo být nejpozději do konce srpna předchozího roku. Valorizační oznámení zasílané domů je lidem narozeným po roce 1955 zpoplatněno podle ceníku České pošty.
Tištěné oznámení je možné získat i zdarma na pobočkách sociální správy.
