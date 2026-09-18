„V 1. pololetí 2026 dosáhla průměrná mzda 50 650 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 2 971 Kč (6,2 %),“ stojí ve zprávě, kterou na začátku září vydal Český statistický úřad. Je to méně, než čemu nasvědčovala dřívější předběžná čísla a s čím počítalo ministerstvo práce v návrhu, který zpracovalo v srpnu a předložilo ke schválení vládě.
Ani návrh ministerstva nebyl přitom nijak zvlášť štědrý. Po valorizaci by podle něj penzisté dostali základní výměru o 300 korun vyšší než dnes, to je 5 200 korun místo 4 900. Ministr Aleš Juchelka již tehdy zmínil, že vláda může využít možnosti, kterou jí dává zákon, a valorizaci ještě zvýšit. Mluvil celkem o zhruba 600 korunách.
Do návrhu, který předložil vládě, se ale tato naděje nepropsala. Doporučil zvýšení základní výměry jen v zákonem vyžadované výši, tedy tak, aby dosáhla deseti procent průměrné mzdy. Po revizi dat statistickým úřadem je ale průměrná mzda, a tedy i zákonná valorizace, nižší. Konkrétně o 30 korun, jak potvrdil i ministr práce.
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Nejnižší valorizace důchodů od roku 2016
Pokud důchodci dostanou v lednu 2027 plošně přidáno jen 270 korun, půjde o nejnižší valorizaci od roku 2016. Tehdy dostali k základní výměře přidáno jen 40 korun. V některých dalších letech byla sice valorizace základní výměry také nižší než 270 Kč, vláda to ale kompenzovala zvýšením procentní výměry, případně mimořádným příspěvkem.
Jak spočítal server České důchody, nižší mzdy by se propsaly i do snížení předpokládaných redukčních hranic pro rok 2027. První redukční hranice, tedy ta, která se týká nejvíce lidí, by klesla přibližně na 22 748 korun z navržených 22 857 korun. Snížení mezd oproti očekávání má vliv i na minimální procentní výši důchodů, která by podobně jako základní výměra klesla z předpokládaných 5 200 korun na 5 170 korun.
|Stav 2026
|Návrh 2027
|Výpočet pro 2027 po revizi
|Základní výměra
|4 900 Kč
|5 200 Kč
|5 170 Kč
|Minimální procentní výměra
|4 900 Kč
|5 200 Kč
|5 170 Kč
|První redukční hranice
|21 546 Kč
|22 857 Kč
|22 748 Kč
|Minimální důchod
|9 800 Kč
|10 400 Kč
|10 340 Kč
Může vláda přidat víc?
Přidat důchodcům více může vláda i nyní. Není to ale úplně snadný proces.
Musela by zvýšit takzvanou procentní výměru, která je u každého jiná. Kabinet může sáhnout k jejímu navýšení v případě, že průměrný důchod by se jinak zvedl o méně než 2,7 procenta.
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Průměrný starobní důchod je nyní 21 892 Kč, zvednutí o 270 Kč by znamenalo zvýšení o 1,23 procenta. Podmínka „méně než 2,7 %“ je tedy splněna a vláda může využít § 67 odst. 7 důchodového zákona a zvýšit procentní výměru tak, aby průměrný důchod stoupl o 2,7 procenta. Vychází to celkově na zhruba 580 korun (včetně 270 v základní výměře).
Víc vláda přidat nemůže, ani kdyby chtěla, zákon o důchodech jí to neumožňuje. Navíc na rozhodnutí o změně procentní výměry už moc času nezbývá. Nařízení o valorizaci musí být hotové do 30. září. Loni bylo publikované 29. září, vláda o něm rozhodla 24. září 2025.
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Mimořádný příspěvek
Juchelka uvedl, že zvýšení peněz pro důchodce v lednu 2027 se dá vyřešit i jiným způsobem než valorizací procentní výměry. Podle něj by bylo nejlepší sáhnout k mimořádnému příspěvku, tedy k jednorázově vyplaceným penězům. Na rozdíl od valorizace by se nepropsaly do nákladů na důchody v dalších letech.
O mimořádném příspěvku penzistům, případně o možnostech valorizace, bude vláda teprve jednat. Naposledy důchodci dostali mimořádný příspěvek za covidu v roce 2020, kdy měl rekordní výši 5 000 korun. Mimořádný příspěvek se ale vyplácel i ve zmíněném roce 2016, kdy lednová valorizace činila pouhých 40 korun. Tehdy penzisté dostali v únoru 1 200 korun.