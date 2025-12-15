Otevírací doba během svátků 2025
Od října 2016 platí zákon, který obchodníkům s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních nařizuje nechat v určité dny zatažené rolety. A právě mezi takové svátky patří většina vánočních dnů.
Na Štědrý den mohou mít velké obchody otevřeno jen do 12:00.
Například BILLA oznámila, že její prodejny budou na Štědrý den otevřené do 11.45 hodin.
Během zbývajících dvou vánočních svátků, tedy na Boží hod vánoční a svátek svatého Štěpána, budou mít velké obchody zavřeno.
Zavřeno bude i na Nový rok 1. ledna, kdy slavíme Den obnovy samostatného českého státu.
Naopak o den dříve na Silvestra bude otevřeno. BILLA oznámila, že poslední den roku bude většina jejích prodejen otevřená od 7.00 do 17.00 hodin. Výjimkou budu některé prodejny zejména na Letišti Václava Havla, hlavních nádražích v Praze a Brně a v některých obchodních centrech, oznámili zástupci řetězce v tiskové zprávě.
|
Advent a Vánoce 2025: Kdy budou a jaké se s nimi pojí tradice?
Zákon nijak neovlivňuje provoz prodejen s plochou do 200 metrů čtverečních, ale ani některé větší, na které se vztahují výjimky.
Kvíz: Co víte o Vánocích?
Jde zejména o prodejny na nádražích či letištích. Otevřené také mohou zůstat všechny čerpací stanice, lékárny a nově také výdejny zboží z e-shopů.
|
Kam na adventní trhy: Deset tipů na vánoční trhy v Česku i zahraničí
Rozhodnutí je však na provozovatelích – někde se rozhodnou obchod uzavřít, i když se na ně povinnost nevztahuje.
Pokud patříte mezi lidi, kteří si rádi nechají nákup dovézt až ke dveřím, měli byste před Vánoci také zpozornět. Rozvážkové služby budou také fungovat omezeně.