Navštívit lze třeba jihomoravský zámek Valtice, a to denně až do 23. prosince. Krásně ozdobenými vánočními stromečky i dalšími dekoracemi se můžete kochat, jak dlouho budete chtít. Místnostmi totiž můžete procházet sami (bez průvodce). Vstupné vyjde na 160 korun pro dospělého, děti (6–17 let) platí 50 korun.

O adventních nedělích si je tady možné v rámci Adventního koulení, tedy dílniček, vyrobit pod vedením akademické malířky Veroniky Remak Molatové originální vánoční ozdoby.