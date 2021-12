Výměna vánočního dárku je jednodušší. Které obchody prodloužily dobu na výměnu?

Známe to všichni. Omylem koupíme špatnou velikost oblečení nebo něco, co vůbec nesedí, knihu nebo elektroniku, kterou obdarovaný doma již má. V takovém případě přichází na řadu vrácení zboží.

Například online obchod CZC.cz nabízí na vánoční nákupy provedené od 1. listopadu do 24. prosince prodlouženou lhůtu na vrácení až do 16. ledna. Na e-shopu Alza.cz je tato lhůta dokonce až do 31. ledna. „Zákazníci tuto možnost navíc nově získají automaticky ke každému nákupu, nemusejí už nic volit manuálně, prodloužená doba na vrácení se jim rovnou objeví v košíku,“ říká mluvčí e-shopu Daniela Chovancová. Lhůtu do konce ledna nabízí i online obchod Mall.cz.