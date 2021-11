Za zrušené adventní trhy budou vyšší náhrady. Ale čára se udělat musela, míní expert

Rozdíl mezi adventním trhem a celoročně otevřeným farmářským tržištěm se den po oznámení zákazu ukazuje jako velmi nejasný. Některá města, která na svých náměstích provozují vánoční trhy, se totiž rozhodla, že je z nového opatření vymaní.



Například stánky na mosteckém 1. náměstí budou prodávat dál a to pod změněným jménem Zimní farmářské trhy. „Není to tak, že bychom vzali akci a jenom bychom ji přejmenovali,” uvádí tisková mluvčí města Most Klára Vydrová.

Souhlasíte se zrušením vánočních trhů? Ano 523 Ne 3931

„Měli jsme připravený kulturní program, měl vystoupit Pokáč a zpěvák Pavel Callta, a to jsme zrušili. Naši kolegové z odboru školství, kultury a sportu celý koncept vánočních trhů překopali,“ říká Vydrová a dodává, že na náměstí se trhy konají pravidelně nejen na Vánoce, ale též na podzim, v létě i na jaře. „Zimní farmářské trhy potrvají až do 6. ledna,“ vysvětluje tisková mluvčí.

Vánoční trh je místem setkávání, zní z rezortu

Proč vlastně adventní trhy musí zavřít, když ty farmářské zůstanou otevřené? Ministerstvo zdravotnictví krok odůvodňuje tím, že se lidé na náměstích se stánky, vánočním stromkem a spoustou teplého jídla a pití shromažďují a zdržují. Spíš než o místo nákupu potravin a výrobků jde zkrátka o místo zábavy a volného času.

„Adventní trhy rušíme ze stejných důvodů jako je ruší Lipsko, Drážďany nebo Mnichov tedy proto, že tam dochází k bližšímu kontaktu lidí. Model chování na vánočním trhu je trochu jiný než na tom běžném, kde si stejně jako v supermarketu nakoupíte a odejdete,“ vysvětluje tiskový mluvčí resortu zdravotnictví Daniel Köppl. „Na vánoční trh se jdete bavit a trávit tam volný čas a to je to, co se snažíme eliminovat,“ dodává mluvčí.

Na pražském Staroměstském náměstí skončily vánoční trhy ještě před tím než vůbec začaly. Stánky se totiž měly otevřít návštěvníkům až v sobotu. Pro společnost Teiko, která tamní trhy organizuje, je vánoční období z hlediska tržeb jednou z nejdůležitějších částí roku. „Rozpočet na trhy je 20 milionů korun,“ uvádí tisková mluvčí firmy Teiko Hana Tietze.

S demontováním stánků zatím společnost vyčkává. „Budou probíhat jednání a také se samozřejmě obrátíme na vládu kvůli kompenzacím,“ dodává Tietze s tím, že náhrady škod, jak je v úterý představil vicepremiér Karel Havlíček, nejsou ve světle nových opatření dostačující.

Havlíček v sobotu uvedl, že kompenzace budou vyšší. “Měly by se pohybovat od 30 do téměř 100 procent,“ řekl ministr v České televizi. Dohoda se zástupci profesních svazů by podle Havlíčka měla být v neděli.



Karel Havlíček @KarelHavlicek_ Provozovatelé vánočních stánků a adventních trhů dosáhnou na vyšší kompenzace. Se zástupci profesních svazů již připravujeme jejích parametry, v neděli večer chceme mít finální dohodu, v pondělí zveřejníme. Každá omezená nebo zavřená provozovna bude podpořena. https://t.co/edaVS8NmpE oblíbit odpovědět

Sliby chyby politiků

Ekonom a matematik René Levinský opatření komentuje s tím, že někde se dělící čára udělat musela.

„Logické uvažování člověka, který o tom rozhoduje, je následující: Musíme nechat otevřené potraviny, protože lidi musí jíst. Ale v tom případě nemůžeme zavřít trhy, protože kdybychom to udělali, tak to začnou lidé kritizovat v tom smyslu, jak to, že si můžu koupit chleba v obchodě a nemůžu si ho koupit na trhu, vždyť je to bezpečnější, když jsem venku,“ popisuje Levinský, který působí v Centru pro modelování biologických a společenských procesů a v současné době i v mezioborové skupině MeSES.



„Obecně považuji porovnávání jednotlivých opatření za cestu do pekla. Přiznejme si, že jediný přístup, který je nezpochybnitelný a ‚spravedlivý‘ je zavřít všechno všem. Pokud nechceme zavřít všechno, musíme někde udělat čáru. A jestli je ta čára mezi trhem a Vánočním trhem, já s tím nemám problém. Nakonec na vánočních trzích lidé pijí alkohol, shlukují ve skupinkách, tráví zde delší čas, zatímco na farmářském trhu si koupí chleba a králíka a jdou domů. Takže ano, je to rizikovější druh kontaktu,“ uvádí dále Levinský.

Podle něj spočívá pochybení vlády a vlastně i celého politického spektra v něčem jiném. „Z epidemiologického hlediska by byl samozřejmě nejlepší lockdown, na druhou stranu si kladu otázku, co by takové řešení udělalo s důvěrou v politiku, protože se všichni ve volební kampani předbíhali s tvrzením, že žádný lockdown už nebude. Politici si svými proslovy berou možnosti, co dělat když jde do tuhého,“ míní Levinský.

Zároveň dodává, že v následujících dnech a týdnech by se měla křivka incidencí pozitivně testovaných zploštit a otočit směrem dolů kvůli promořenosti. Nemocnice se ale dál budou plnit a praskat ve švech.

Denní přírůstky