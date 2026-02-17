Zatímco starobní a invalidní důchod zná každý, další dva typy důchodů, takzvané pozůstalostní, v povědomí tak rozšířené nejsou.
Vdovský či vdovecký důchod se vyplácí lidem, kteří přišli o manžela či manželku. Ne ale všem. Také sirotčí důchod má pomoci s překonáním finančních těžkostí po odchodu blízkého člena rodiny. Vyplácení těchto pozůstalostních důchodů má jasná, ale poměrně složitá pravidla, a kdo o svém nároku neví, snadno o možnost podpory od státu přijde. Ani jeden ze zmíněných důchodů se totiž nepřiznává automaticky, je o něj potřeba zažádat.
Obsah
Komu náleží vdovský nebo vdovecký důchod?
O vdovský nebo vdovecký důchod si mohou požádat lidé, kteří přišli o životního partnera. Až do roku 2024 platilo, že na tento druh pozůstalostní penze mají nárok pouze ti, kteří byli se zesnulým v manželském svazku. Od roku ale platí významná změna. „Od 1. 1. 2025 se rozšiřuje okruh osob s nárokem na vdovský/vdovecký důchod o partnery a registrované partnery. Pro tyto osoby platí stejné podmínky nároku jako pro vdovy a vdovce,“ uvádí ministerstvo práce a sociálních věcí, do jehož kompetence důchody spadají.
Ne každý, kdo přijde o manžela nebo manželku, má ale na vdovský (vdovecký) důchod nárok. Podmínkou je, aby ten, kdo zemřel, splňoval jedno z těchto kritérií:
- měl invalidní či starobní důchod,
- zemřel po pracovním úrazu nebo na následky nemoci z povolání,
- měl odpracováno dost let, tedy splnil minimální limit pojištění pro nárok na invalidní či starobní důchod.
O vdovský či vdovecký důchod je potřeba si zažádat, nárok nevzniká automaticky smrtí partnera! Žádost se podává na příslušné správě sociálního zabezpečení.
„K žádosti je potřeba předložit především doklad totožnosti žadatele a úmrtní list zesnulé osoby, případně i oddací list, nemůže-li si splnění podmínky trvání manželství ke dni úmrtí ověřit OSSZ sama. Pokud zemřelá osoba dosud nepobírala vlastní důchod, předkládají se ještě doklady týkající se zesnulé/ho, které se přikládají k žádosti o starobní nebo invalidní důchod, například doklad o studiu, vojenské službě, rodné listy dětí, evidenční list od posledního zaměstnavatele aj.,“ uvádí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).
Jak dlouho se vyplácí vdovský nebo vdovecký důchod?
Vdovský důchod není natrvalo. Vyplácí se standardně jeden rok a totéž platí i o vdoveckém důchodu. V určitých případech může být poskytnut i po delší období, a to když jeho příjemce:
- pečuje o nezaopatřené dítě,
- pečuje o dítě závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II až IV,
- pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého partnera, kteří jsou závislí na pomoci jiného člověka ve stupni II až IV,
- je invalidní ve třetím stupni,
- dosáhl zákonem stanoveného věku (zpravidla čtyři roky před věkem odchodu do důchodu, tato lhůta se však vypočítává individuálně a závisí i na tom, zda jde o muže či ženu) .
A pozor, vdovský či vdovecký důchod mají jednu zvláštnost. V případě, že nárok na něj zanikne, ale do pěti let se objeví nová okolnost, může opět vzniknout. Jde o změnu od roku 2025, předtím byla lhůta pro možné znovuobnovení nároku jen dva roky. Platí to dokonce i pro ty, kterým nárok zanikl už před rokem 2025.
Příklad:
Obnovení nároku na již zaniklý vdovský důchod
Příkladem může být vdovský důchod pro ženu, která po smrti manžela pobírala vdovský důchod. Nárok na něj jí skončil po roce.
Za několik let těžce onemocněla její tchyně, žena o ni začala pečovat.
V takovém případě, pokud k této změně došlo do pěti let od zániku původního nároku na vdovský důchod, vzniká nárok znovu, je ale potřeba si o něj znovu zažádat.
Jak vysoký je vdovský důchod?
Vdovský důchod se vypočítává z příjmu zemřelého. Má dvě části: ta první, zpravidla nižší, se nazývá základní výměra a počítá se z průměrné mzdy (10 procent po zaokrouhlení). Je pro všechny stejná. Druhá složka, která zpravidla tvoří větší část důchodu, se vypočítává jako polovina procentní složky důchodu (starobního, případně invalidního), jaký pobíral nebo na jaký by měl nárok zesnulý partner.
Velmi často se stává, že ten, kdo má vdovský nebo vdovecký důchod dostávat, už jeden důchod pobírá – vlastní starobní nebo invalidní. Říká se tomu souběh důchodů, ale neznamená to, že by pobíral dva celé důchody.
Postupuje se následovně: porovná se procentní výše současného důchodu s vypočteným vdovským/vdoveckým důchodem. Ta částka, která je vyšší, zůstává beze změny. K ní se přidá polovina té druhé, nižší částky. A navíc ještě základní výměra – ta se započítá pouze jednou, ne dvakrát za oba důchody.
Protože je výpočet vdovského (či vdoveckého) důchodu poměrně složitý, kalkulačku jeho výše na stránkách správy sociálního zabezpečení nenajdete. „Přesný výpočet důchodu provádí ČSSZ pouze v souvislosti s řízením o nároku na důchod,“ uvádí úřad.
Jak zažádat o vdovský důchod?
Dokdy musím podat žádost o vdovský důchod?
Je to na vás, žádost můžete podat i s časovým odstupem, platby vám budou vyplaceny i zpětně - od doby, kdy jste na důchod získali nárok, nikoli až od chvíle, kdy jste o něj zažádali. „Limitem pro výplatu důchodu je pět let zpátky, poté dochází k zániku nároku na výplatu jednotlivých splátek,“ uvádí Česká správa sociálního zabezpečení.
Počítejte s tím, že na vyřízení vaší žádosti mají úředníci ze zákona 90 dní.
Sirotčí důchod
Na sirotčí důchod má nárok ten, kdo přišel o jednoho z rodičů nebo o osvojitele a sám spadá do kategorie „nezaopatřené dítě“ - to znamená, že je mu buď méně než 18 let, nebo je student do 26 let. (Existují některé zvláštní případy, například sem spadá i ten, komu je mezi 18 a 26 lety a ze zdravotních důvodů nemůže ani pracovat, ani studovat.) Naopak smrt pěstouna nárok na sirotčí důchod nezakládá.
K tomu, aby potomek sirotčí důchod dostal, musí jeho zesnulý rodič splnit některé podmínky:
- pobírat starobní či invalidní důchod,
- zemřít následkem pracovního úrazu,
- splnit minimální dobu důchodového pojištění.
Doba, po jakou musí rodič pracovat a být řádně důchodově pojištěn, se liší podle věku v době úmrtí:
|Věk v době úmrtí
|Rozhodná doba pro důchodové pojištění
|Minimální doba pojištění v rozhodné době
|Nad 38 let
|20 let
|2 roky
|Do 38 let
|10 let
|1 rok
Při zhodnocení nároku na sirotčí důchod se do doby pojištění zesnulého nepočítá náhradní doba pojištění, tedy například ta, kdy byl rodič doma s dítětem nebo v evidenci úřadu práce. To je u sirotčího důchodu výjimka, u jiných typů důchodů se náhradní doba započítává.
Kolik je sirotčí důchod?
Výpočet výše sirotčího důchodu je podobný jako u důchodu vdovského. Má základní část, která je stejná pro všechny, a potom část procentní, která závisí na výdělcích zesnulého rodiče, přesněji na tom, jakou rodič měl nebo jakou by měl procentní výši důchodu v době úmrtí. Z té se ale na rozdíl od vdoveckého nebere 50 procent, ale jen 40 procent.
Jak dlouho trvá nárok na sirotčí důchod?
Nejpozději do 26 let věku – pokud příjemce studuje – nebo do doby, než začne pracovat. Je také možné obnovit již zaniklý nárok na sirotčí důchod. Například když příjemce ukončí střední školu, v dalším studiu nepokračuje, ale po roce se dostane na vysokou a opět začne s řádným denním studiem.
Na rozdíl od vdoveckého důchodu se u toho sirotčího nemůže stát, že by nastal souběh sirotčího a starobního důchodu. Teoreticky ale může dojít ke „křížení“ dvou možných nároků na invalidní důchod a na sirotčí. Ve skutečnosti se ani v tomto případě souběh nekoná. „Nezaopatřeným není dítě, které pobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně,“ upozorňuje s odkazem na zákon web ČSSZ.
Dva sirotčí důchody?
Pokud dítě přijde o oba rodiče, může pobírat sirotčí důchod po každém z nich. Jejich výše se ale nesčítají úplně: z vyššího důchodu náleží příjemci základní i procentní výměra v plné výši, z nižšího pouze procentní výměra.
Jak žádat o sirotčí důchod
Tento typ důchodu mohou čerpat i děti a mladí lidé pod 18 let. Za ně žádost podává buď zákonný zástupce (zpravidla druhý z rodičů), nebo to může udělat opatrovník. U nezaopatřených dětí nad 18 let je nutné, aby si žádost podaly sami.
Opět je možné žádost podat osobně nebo elektronicky, a to až pět let poté, co nárok vznikl (pět let po smrti rodiče). Důchod se vyplácí i zpětně. Na vyřízení žádosti má úřad 90 dní.
Kolik lidí bere důchod?
Jak ukazují data Českého statistického úřadu, v posledních 12 letech se počet příjemců vdovského a vdoveckého důchodu snížil. Do tabulky jsme zahrnuli i počet vyplácených sirotčích důchodů a pro srovnání také starobních penzí, které jsou nejčastěji vyplácené. Kromě nich ČSSZ vyplácí ještě invalidní důchody.
|Rok
|Starobní
|Vdovské/vdovecké
|Sirotčí
|2013
|2 329 050
|38 863
|45 258
|2014
|2 344 718
|36 205
|43 563
|2015
|2 367 307
|33 545
|41 870
|2016
|2 386 432
|31 304
|39 995
|2017
|2 395 517
|29 266
|38 522
|2018
|2 402 119
|27 439
|37 967
|2019
|2 407 043
|26 103
|37 627
|2020
|2 392 704
|25 179
|38 127
|2021
|2 369 826
|25 413
|39 765
|2022
|2 358 855
|24 031
|39 451
|2023
|2 362 160
|22 708
|39 928
|2024
|2 356 453
|23 326
|41 951
|Zdroj: ČSÚ
Výdaje na všechny důchody v roce 2024 činily 693 miliard korun. Z toho starobní stály stát 584 miliard, vdovské cca 32 miliard, vdovecké 4,5 miliardy a sirotčí necelých šest miliard. Data vycházejí z publikace Vybrané údaje o sociálním zabezpečení za rok 2024, kterou Český statistický úřad vydal loni v listopadu.
